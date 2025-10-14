14일 오후 6시 기준 709개 중 297개 시스템 복구완료

[헤럴드경제=김희량 기자] 14일 오후 6시 기준 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재로 중단된 정부 전산시스템 709개 중 297개가 복구됐다.

중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 현재 이날 낮 12시 대비 10개가 추가로 정상화되며 복구율은 41.9%를 기록했다.

새로 복구된 시스템은 ▷국토교통부 지적재조사행정지원시스템(바른땅·부분복구) ▷고용노동부 도서관리 ▷소방청 위험물통합정보시스템 ▷행정안전부 정부원격근무서비스 ▷문화체육관광부 미디어정기간행물 등록관리시스템 ▷교육부 한국사능력검정(부분복구) 등이다.

다만 추가로 복구된 시스템 중 1등급 시스템은 포함되지 않았다. 1등급은 전체 1∼4등급으로 분류한 행정정보시스템 중 중요도가 가장 높은 시스템을 일컫는다. 등급별 복구율은 1등급 77.5%(31개), 2등급 52.9%(36개), 3등급 46.0%(120개), 4등급 32.4%(110개)이다.