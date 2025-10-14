“사회적 책임의 중대성 충분히 반영할 것”

[헤럴드경제=양영경 기자] 주병기 공정거래위원장은 14일 홈플러스 ‘먹튀 논란’에 휩싸인 MBK파트너스와 관련해 “위법행위에 대한 엄정한 제재를 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.

주 위원장은 이날 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 ‘극약처방이 필요하다’는 더불어민주당 김현정 의원의 지적에 “지금까지와는 다른 조치가 있어야 할 것”이라며 이같이 밝혔다.

이날 국감에서는 MBK파트너스가 알짜 기업을 잇따라 인수한 뒤 사회적 책임을 소홀히 하고 매각을 반복하고 있다는 ‘먹튀’ 비판이 제기됐다.

주 위원장은 MBK의 자회사인 홈플러스·롯데카드 간 부당 내부거래 의혹, 홈플러스의 기업회생 절차 과정에서 발생한 소비자 납품업체 피해 등에 관해 조사 중이라고 밝혔다.

그는 “MBK가 한국 경제에서 지금까지 누렸던 수익에 상응하는 사회적 책임은 상당히 중요한 문제”라며 “공정위는 사회적 책임의 중대성을 충분히 반영해 위법행위에 대해 엄정히 제재하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

김현정 의원은 이날 “미국인인 김병주 MBK 회장은 가수 유승준, 미국명 스티브 유처럼 입국금지 조치를 해야 한다”고 지적했다. 이에 대해 주 위원장은 “그 문제는 법무부 장관과 상의해야 할 문제”라며 “저는 공정위 차원에서 사회적 책임에 상응하는 특단의 징벌적 제재가 가능한지부터 검토하는 게 우선”이라고 강조했다.