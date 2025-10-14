[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구는 이태훈 구청장이 한국공공자치연구원이 주관한‘제30회 한국지방자치경영대상’에서 단체장 부문 최고경영자상을 수상했다고 14일 밝혔다.

한국지방자치경영대상은 행정서비스 혁신에 기여하고 주민 삶의 질 향상 및 지역발전에 탁월한 성과를 창출한 지방자치단체와 기관장을 선정해 시상하는 상이다.

민간에서 실시하는 지방자치단체 평가 중 최고의 권위와 공신력 있는 평가로 인정받고 있다.

그중 단체장 부문 최고경영자상은 미래지향적인 비전과 탁월한 경영마인드로 지방자치단체의 효율적인 운영과 주민 중심의 정책을 펼쳐 지역발전에 공헌한 기관장에게 수여된다.

심사는 총 3단계로 1차 공적 서류 심사, 2차 전문심사위원회 인터뷰 심사, 3차 리서치 전문기관의 만족도 조사로 이뤄졌으며 달서구청장은 행정혁신과 산업경제, 지역개발, 복지, 기후환경 등 구정 운영 전반에서 높은 점수를 받았다.

특히 3대 혁신 성과로 대구의 새로운 랜드마크가 될 대구시 신청사 유치, 지역 경제 활성화를 위한 산업선 성서공단호림역 유치 그리고 적극적인 공모 선정을 통해 지난해 역대 최고인 국·시비 618억원을 포함해 지난 9년간 총 2839억원의 재정인센티브를 확보했다.

그 외에도 인구위기 극복을 위한 전국 유일 결혼친화도시 조성, 기후위기 대응을 통한 대구 최초 그린시티 선정, 디지털 대전환 시대에 대응한 대구·경북 기초단체 최초 스마트도시 인증 및 재인증 등이 주요 성과로 꼽힌다.

이태훈 대구 달서구청장은“1300여명의 공직자와 함께 오로지 주민 중심의 행정 운영으로 이뤄낸 값진 성과”라며“앞으로도 혁신적이고 시대적 가치를 담은 구정 운영으로 미래 대구·경북 통합의 시대를 대비한 대구 중심 달서의 시대를 활짝 열어가겠다”고 말했다.