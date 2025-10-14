사기로 현지 구치소 구금된 국민 60여명 ‘대포통장 만들었는데 가뒀다’ 본인 신고도 김진아 외교부 2차관 15일 현지 급파

[헤럴드경제=문혜현 기자] 외교부는 14일 캄보디아 범죄 사태와 관련해 “올해 8월 기준 (우리 외교 공관에) 접수된 신고 중 약 80여건이 현재 진행 중”이라고 밝혔다.

외교부 당국자는 이날 기자들과 만나 “우리 국민이 취업사기로 캄보디아에 입국해 감금과 피해 등 내용으로 신고한 인원은 1월부터 8월까지 총 330건으로 집계됐다”며 이같이 전했다.

외교부는 신고 건수를 해당자의 이름으로 분류하고 있어 총 330여명이 접수된 것으로 확인된다. 이중 260여명은 안전한 상황이 확인돼 종결 처리됐고, 나머지 70여명의 신변을 확인 중인 셈이다. 이에 더해 지난해 접수된 220여명에 대한 신고 중 종결되지 않은 10여명까지 총 80여명의 상황을 파악하고 있다는 것이 외교부의 설명이다.

지난 8월 사망한 대학생 또한 올해 신고된 330여명 중 한 명이었을 것으로 추정된다.

외교부는 올해 초까지 신고가 접수된 인원 중 사망 사건은 한 건도 없었지만, 올해 8월 처음 사망 사고가 벌어진 것으로 확인했다.

또한 지난 7월과 9월 두 차례에 걸쳐 캄보디아의 단속에 따라 총 90명의 한국인이 온라인 스캠(사기) 현장에서 검거된 것으로 나타났다.

외교부 당국자는 “이들은 모두 추방 대상이지만, 대사관의 영사 조력이나 귀국을 거부했다”면서 “이후 조금씩 귀국해 그 숫자는 60여명으로 줄었다”고 설명했다. 범죄 혐의로 추방이 결정된 이들은 캄보디아에 남을 것을 희망하고 있는 것으로 알려졌다. 캄보디아 규제상 추방이 결정됐더라도 강제로 추방되는 절차 등이 강하게 적용되지는 않는 것으로 알려졌다.

다만 정부는 이들을 최대한 신속하게 송환하겠다는 방침이다. 현지에서 범죄 혐의로 붙잡힌 만큼 국내로 송화되면 국내법에 따라 처벌 절차를 밟을 것으로 예상된다. 이들 범죄 피의자 송환 절차는 경찰청이 주도할 예정이다.

외교부는 앞서 올해 10월 초 한-캄 영사협의회를 16년 만에 개최해 지난 8월 발생한 우리 국민 사망자의 신속한 부검과 유해 운구, 용의자에 대한 조속한 조사와 처벌, 온라인 스캠 근절과 재발방지 위한 캄보디아 측의 노력을 강력히 촉구한 바 있다.

특히 캄보디아 현지 경찰은 납치·감금 피해 시 신고자 본인의 신고를 매뉴얼로 정하고 있는데, 이와 관련해 당국자는 “신고방식 완화도 적극 검토해줄 것을 촉구했다”고 덧붙였다. 현재는 대사관 차원에서 도움을 요청해온 신고자들에게 외교부 직원이 직접 나서 신고 방법을 안내하는 등 대리신고에 가까운 절차를 밟고 있다고 한다.

외교부에 따르면 신고자들은 자녀가 캄보디아 여행 중 연락이 끊긴 경우 또는 ‘제가 대포 통장을 만들어 (캄보디아에) 갔는데 돈을 내지 않으면 안 보낸다고 한다’, ‘어딘가에 감금돼 있는데, 어떻게 신고하면 되느냐’는 본인의 신고가 이어졌다고 한다.

또한 정부는 캄보디아에 대한 여행 경보 격상도 논의 중이다. 당국자는 “금명간 피해 유발 지역 여행 경보 격상을 적극 검토 중”이라고 밝혔다.

다만 정부는 무엇보다 우리 국민 스스로 취업 목적의 캄보디아 방문을 자제해야 한다는 입장이다. 이 당국자는 “정부의 노력과 함께 우리 국민이 고수익 해외 취업에 현혹돼 캄보디아에 방문하지 않도록 하는게 중요하다고 생각한다”며 법무부, 경찰청, 고용노동부와 함께 다양한 노력에 나서겠다고 했다.

한편 김진아 외교부 2차관은 오는 15일 캄보디아로 급거 방문한다. 당국자는 “현지에 급파돼 이 일을 챙길 것”이라고 말했다.