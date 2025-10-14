[헤럴드경제=김성훈 기자] 은둔·고립 청년의 외출을 유도하기 위해 음식 등을 살 수 있는 쿠폰을 지급하는 지자체가 하나둘 늘어나고 있다.

충남 아산시는 이달부터 저소득 청년 1인 가구 중 사회적 고립 위험군을 대상으로 외출 유도형 생활 쿠폰을 지급하는 사업을 시행한다고 14일 밝혔다.

저소득 청년 1인 가구의 사회적 고립을 해소하고 외부 활동을 유도해 고독사 등 위험을 줄인다는 취지다.

쿠폰은 담당 공무원이 대상자에게 일주일에 1회, 최대 2만원 한도로 지급한다. 대상 청년들은 반찬가게, 카페, 편의점 등 지역 내 협력 가맹점에서 쿠폰을 사용할 수 있다. 술과 담배 등 일부 품목은 제외된다.

시는 상반기 저소득 청년 1인 가구 실태조사를 통해 고립 위험군 23명을 발굴했다.

서울시도 지난해 ‘외로움 없는 서울’을 추진하겠다며 종합 지원 대책을 발표한 바 있다. 은둔·고립 청년 전담 기관 및 치유 프로그램 운영, 사회 복귀 유도 등의 대책이 망라됐다. 그 일환으로 식당 방문 시 이용할 수 있는 할인 쿠폰 제공도 진행한다.

인천 부평구도 고립 위험의 노인과 청년을 대상으로 외출 유도 생활 쿠폰을 지급하고 있으며, 경기 광명시와 광주 북구도 고독사 위험 노인을 대상으로 유사한 쿠폰을 지급했다.