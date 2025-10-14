밀워키와 1차전에서 2-1 승리 선발 스넬, 8이닝 무실점 호투 김혜성, 엔트리 올랐지만 결장

[헤럴드경제=조범자 기자] 지난 시즌 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈 우승팀 LA 다저스가 7전4승제의 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)에서 기선 제압에 성공했다.

다저스는 14일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키의 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 밀워키 브루어스와 2025 MLB 포스트시즌 NLCS 1차전 원정 경기에서 2-1로 승리했다.

다저스는 이날 승리로 2년 연속 월드시리즈 진출에 한걸음 더 다가섰다.

다저스는 6회초 0의 균형을 깼다. 프레디 프리먼이 솔로 홈런을 터뜨리며 1-0으로 달아났고 9회초 1사 만루에서 무키 베츠의 밀어내기 볼넷으로 2-0을 만들었다.

하지만 선발 블레이크 스넬에 이어 9회초 마운드에 오른 일본인 투수 사사키 로키가 선두타자를 뜬공으로 잡은 뒤 볼넷과 2루타를 허용하며 1사 2, 3루 위기를 맞았다.

반격에 나선 밀워키는 잭슨 추리오의 외야 희생 플라이로 1점을 만회하고, 2사 만루 기회까지 이어갔다.

하지만 다저스의 세번째 투수 블레이크 트라이넨이 브라이스 투랑을 헛스윙 삼진으로 잡아내며 1점 차 승리를 지켰다.

다저스 선발 투수 스넬은 8이닝 동안 사사구 없이 피안타 1개, 탈삼진 10개, 무실점으로 역투하며 귀중한 승리를 따냈다.

김혜성은 와일드카드 시리즈와 디비전 시리즈에 이어 챔피언십 시리즈까지 엔트리에 이름을 올렸지만 이날은 출전하지 않았다.

디비전시리즈에서 1안타에 그친 오타니 쇼헤이는 이날도 2타수 무안타(고의사구 2개 포함 3볼넷)로 부진했다. 포스트시즌 타율은 0.138로 떨어졌다.

다저스와 밀워키의 2차전은 15일 같은 장소에서 열린다. 다저스는 일본인 투수 야마모토 요시노부, 밀워키는 프레디 페랄타를 선발 예고했다.

한편 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS) 2차전에서는 시애틀 매리너스가 토론토 블루제이스를 10-3으로 꺾고 원정 2연승을 거뒀다. 시애틀은 1977년 창단 후 처음으로 월드시리즈 진출에 도전한다.