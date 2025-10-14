주산연 조사…단 서울은 2.7p 하락 인천 1.9p 경기 5.9p 상승 전망돼

[헤럴드경제=김희량 기자] 6·27 대출규제로 급감했던 아파트 거래량이 다시 회복되며 10월 아파트 입주전망지수가 올랐다.

14일 주택산업연구원(주산연)에 따르면 주택사업자를 대상으로 설문한 결과 10월 전국 아파트 입주전망지수가 전월 대비 5.7포인트(p) 오른 87.7로 조사됐다.

주산연은 고강도 대출규제를 담은 6·27 대책으로 크게 감소한 주택 거래량이 8월 반등한 데 이어 9월 증가폭이 커지고 정부가 한강 벨트를 중심으로 추가 규제를 내놓을 가능성이 관측되면서 규제 시행 전 주택을 구매하려는 심리를 자극한 결과라고 분석했다.

서울(100.0)은 전월 대비 2.7p 내렸지만 인천(84.0)은 1.9p, 경기(94.1)는 5.9p 상승할 것으로 예측됐다.

주산연은 “6·27 대책 이후 주택담보대출 한도가 6억원으로 제한됐음에도 서울 주택가격과 거래량이 반등하자 상대적으로 대출이 용이한 경기지역 아파트로 매수세가 확장되는 양상”이라고 덧붙였다.

5대 광역시에서는 부산(61.1→84.2), 대전(85.7→100.0)이 상승했고 세종(81.8→108.3)도 큰폭의 상승할 것으로 전망됐다.

8개 도에서는 강원(62.5→87.5), 충북(75.0→88.8), 경북(80.0→91.6), 전남(71.4→77.7), 경남(83.3→85.7), 전북(80.0→81.8) 등 대부분 지역의 지수가 올랐다.

9월 전국 아파트 입주율은 71.2%로 전월 대비 3.8%p 증가했다.

수도권(82.9%)은 0.9%p, 5대 광역시(67.4%)는 2.5%p, 기타지역(69.6%)은 5.8%p 각각 증가했다.

미입주 사유는 잔금대출 미확보(38.9%), 기존 주택 매각 지연(31.5%), 세입자 미확보(18.5%), 분양권 매도 지연(3.7%) 순으로 나타났다.

주산연은 “주택 수요 관리를 위한 추가 대출규제 가능성이 예측되면서 잔금대출 확보는 한동안 입주 시장의 가장 핵심적인 변수로 작용할 것”이라고 내다봤다.