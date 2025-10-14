[헤럴드경제=강승연 기자] 빙그레가 전자제품 회수와 재활용을 위한 자원순환 캠페인을 했다고 14일 밝혔다.

빙그레는 국제 전자폐기물 없는 날을 맞아 E-순환거버넌스와 함께 캠페인을 펼쳤다. 임직원들은 사용하지 않는 전자제품을 수거해 올바른 분리배출과 지속가능한 자원순환에 기여했다.

캠페인은 ‘Return(회수)’, ‘Recycle(재활용)’, ‘Reward(혜택)’의 세 가지 테마로 구성했다. 친환경 전자제품 회수 프로세스를 안내하고 전자제품을 수거할 수 있는 공간을 조성했으며, 자원순환 과정을 직접 체험할 수 있는 SNS(사회관계망서비스) 참여형 이벤트와 포토존을 운영했다. 참가자 전원에겐 커피 쿠폰을 제공하고, 경품 추첨 이벤트를 했다.

E-순환거버넌스는 폐전기전〮자제품의 회수 및 재활용에 앞장서는 비영리 공익법인이다. 빙그레는 사업장에서 발생하는 폐전기전〮자제품을 E-순환거버넌스에 인계해 회수된 제품이 친환경적 프로세스를 거쳐 재활용될 수 있도록 협력 중이다.

빙그레 관계자는 “앞으로도 ESG경영을 실천할 수 있도록 다양한 임직원 참여 활동을 마련할 것”이라고 말했다.