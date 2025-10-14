소통 부재로 행정 신뢰 흔들…김병창 의원 “투명한 시정운영 필요”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 시장 권한대행 체제로 전환된 이후 집행부와 의회, 시민 간 소통 부족으로 행정 신뢰가 흔들리고 있다는 지적이 제기됐다.

영주시의회 김병창 의원(가흥1·2동, 국민의힘)은 14일 제296회 영주시의회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언을 통해 “권한대행 체제하에서 시민과의 소통, 의회와의 협력이 제대로 이뤄지지 않고 있다”며 개선을 촉구했다.

김 의원은 특히 최근 개최된 ‘농특산물 대축제’의 장소 변경 사례를 언급하며 “집행부가 지난해 본예산 설명과 올해 초 업무보고를 통해 축제 장소를 ‘서천 둔치’로 확정해 놓고도, 축제 직전 내부 결재만으로 변경해 의회에는 사후 통보했다”며 “예산을 승인한 의회와 사전 협의 없이 진행된 행정은 시민의 신뢰를 떨어뜨린다”고 지적했다.

또한 풍기인삼축제와의 공동 개최 결정에 대해서도 “단기적인 흥행에 치중한 결정으로, 농특산물 대축제의 독립성과 자생력을 해칠 우려가 있다”고 말했다.

김 의원은 “최근 시의 주요 현안사업과 시책 사업이 충분한 협의 없이 일방적으로 추진되거나 중단되는 사례가 늘고 있다”며 “이로 인한 행정 불안은 지역 건설경기와 요식업 등 지역경제 전반에도 악영향을 미칠 수 있다”고 우려했다.

그는 이어 “시장 권한대행은 한시적이고 대리적인 직위인 만큼, 새로운 정책 추진보다 행정의 연속성과 안정성 유지에 중점을 둬야 한다”며 “집행부는 권한대행 체제의 특수성을 인식하고 의회와 긴밀히 협의, 시민과 투명하게 소통함으로써 행정의 신뢰를 회복해야 한다”고 강조했다.

김 의원은 끝으로 “이번 사례를 계기로 영주시 행정이 시민과 함께하는 ‘소통 중심 시정’으로 거듭나야 한다”며 “정책의 초기 단계부터 의회와 시민이 함께 참여하는 협력 행정을 실현해 달라”고 당부했다.