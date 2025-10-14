- 우리나라 최초 서브미터급 민간 SAR 위성 기술 헤리티지 확보

[헤럴드경제=구본혁 기자] 쎄트렉아이는 UAE의 모하메드 빈 라시드 우주센터(MBRSC)와 공동 투자로 개발한 SAR 위성 ‘에티하드샛(Etihad-SAT)’ 의 첫 영상을 14일 공개했다.

에티하드샛은 X-밴드 전자기파를 이용해 지구를 촬영하는 영상레이더(SAR, Synthetic Aperture Radar) 위성으로, 기상 조건이나 주야(晝夜)에 관계없이 지구를 정밀하게 관측할 수 있는 전천후 위성이다.

이번 프로젝트는 쎄트렉아이의 기술력과 MBRSC의 국가적 비전이 결합된 전략적 협력의 결실로, 에티하드샛은 지난 3월 15일 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군기지에서 스페이스엑스(SpaceX) 의 팔콘 9를 통해 성공적으로 발사됐다. 특히 에티하드샛에는 고성능 위성에 주로 사용되는 슬롯 배열 도파관 안테나 기술이 적용됐다.

금속관 내부의 전자기파를 미세한 슬롯을 통해 방사하는 구조를 갖는 이 안테나는 복잡한 기계적 움직임 없이도 레이더빔을 정밀하게 제어하고 조향할 수 있어, 장시간 안정적인 촬영과 더불어 25cm급 해상도와 100km 이상의 광역 관측폭을 실현할 수 있다.

이러한 SAR 위성 기술력은 향후 광학위성 기술력과 결합되어, 지구 전역을 정밀하게 관측하고, 다양한 산업 분야에서 지구관측 데이터의 활용 가치를 극대화할 수 있을 것으로 기대된다.

김이을 쎄트렉아이 대표는 “쎄트렉아이는 초고해상도 광학위성 개발을 통해 축적한 기술에 더해, 초고해상도 SAR 위성 분야에서도 민간기술의 자립기반을 확보했다”며 “앞으로도 독자적인 기술력과 유연한 비즈니스 모델을 기반으로 국내는 물론 글로벌 우주산업의 성장에 기여하겠다”고 밝혔다.