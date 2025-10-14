테마존 이어 신규 야간 콘텐츠 연말까지…OST·영상으로 완성

에버랜드가 올 가을 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’ 열풍을 이어가기 위해 신규 야간 콘텐츠를 선보였다. 테마존에 이어 불꽃쇼까지 라인업을 확장하며 ‘케데헌 성지’로 자리매김하고 있다.

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 ‘케이팝 데몬 헌터스 싱어롱 불꽃쇼(사진)’를 새롭게 론칭했다고 14일 밝혔다. 수천 발의 불꽃과 음악·영상·특수효과가 어우러진 이번 공연은 연말까지 매일 밤 포시즌스가든에서 펼쳐진다.

지난 12일 첫 선을 보인 케데헌 싱어롱 불꽃쇼는 길이 24m·높이 11m의 초대형 LED 스크린과 이머시브 사운드 시스템을 통해 영화 속 오리지널 영상과 OST가 흘러나오며 몰입감을 선사한다. 약 11분간 이어지는 공연은 ‘골든(Golden)’ ‘하우 잇츠 던(How It’s Done)’ ‘소다 팝(Soda Pop)’ ‘유어 아이돌(Your Idol)’ 등 영화의 히트곡 메들리로 구성됐다. 자막을 통해 가사가 제공돼 관객이 함께 노래를 부르는 ‘싱어롱’ 형태로 진행되며, 불꽃·조명·특수효과가 노래에 맞춰 어우러져 콘서트급 현장감을 선사한다.

에버랜드는 이번 공연을 위해 기존 불꽃쇼 대비 불꽃 수량을 약 25% 늘렸다. 황금빛 혼문을 연상시키는 색감과 연출로 시각적 화려함을 극대화했다. 사회관계망서비스(SNS) 등에서는 “에버랜드에서 콘서트 떼창을 하는 기분” “황금빛 혼문 완성하러 간다” “드디어 케데헌 불꽃쇼 나왔다” 등 팬들의 기대와 반응이 이어지고 있다.

앞서 에버랜드는 지난달 26일 넷플릭스와 협업해 ‘케데헌 테마존’을 오픈했다. 오픈 이후 약 4만명이 방문하며 국내외 팬들의 오픈런이 이어질 정도로 높은 인기를 얻고 있다.

테마존에서는 ‘헌트릭스’ ‘사자 보이즈’ ‘K-분식’ 등 영화 속 캐릭터와 세계관을 포토존, 미션게임, 영상, OST 등으로 구현해 팬들이 작품 속 분위기를 직접 체험할 수 있도록 했다.

특히 팬들이 캐릭터 의상을 빌려입거나 OST에 맞춰 춤을 추는 등 현장은 마치 케이팝 콘서트장을 방불케 한다.

또 에버랜드는 현장에서만 구매할 수 있는 38종의 한정판 콜라보 굿즈를 순차적으로 출시하고 있다. 때문에 방문객들 사이에서 ‘1인 1굿즈’ 열풍이 일고 있다고 에버랜드는 전했다.

박지영 기자