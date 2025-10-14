18~19일 강원 인제 스피디움

현대자동차는 오는 18~19일 강원 인제 스피디움에서 ▷현대 N 페스티벌 ▷FIA TCR 월드투어 ▷TCR 아시아 등 3개 모터스포츠 대회가 동시에 열리는 ‘인제 월드 투어링 카 페스티벌(사진)’을 인제군과 공동 개최한다고 14일 밝혔다.

현대 N 페스티벌은 단일 차종끼리 경쟁하는 국내 최대 규모의 원메이크 레이스 대회다. 이번 대회는 총 6개 라운드 중 4라운드로 아이오닉 5 N과 아반떼 N 기반으로 개발된 전용 경주 차량이 출전하며 ▷그란 투리스모 eN1 클래스 ▷금호 N1 클래스 ▷넥센 N2 클래스 등 3개 등급으로 나뉘어 운영된다.

동시에 국내 최초로 FIA TCR1 월드 투어 경기가 열린다. TCR이란 자동차 제조사가 경주용 차량을 제작해 각 레이싱 팀에 판매하는 형식의 모터스포츠 대회를 말한다.

TCR 아시아에는 정상급 아시아 선수들과 함께 한국인 드라이버로 쏠라이트 인디고 팀 소속 박준의, 박준성 선수와 KMSA 모터스포츠 최정원 선수가 참가할 예정이다. 김성우 기자