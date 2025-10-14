수이페스트서 첫 공개 보안성 갖춘 클리어 사이닝 수이볼 통해 수이 기능 및 디앱 통합

[헤럴드경제=유동현 기자] 크립토 하드웨어 설계·개발 분야 기업 시타델 월렛(Citadel Wallet)이 최초의 수이(Sui) 전용 하드웨어 월렛 ‘수이볼(SuiBall)’을 공개했다고 14일 밝혔다.

수이볼은 차세대 암호화폐 이용자를 위해 설계된 월렛이다. 보안성과 투명성을 강화한 클리어 사이닝(clear signing)과 수이 대표 월렛 슬러시(Slush)와의 네이티브 통합, 수이 생태계 전반의 자산·애플리케이션·서비스와 연동을 지원한다.

수이볼은 클리어 사이닝이라는 투명하고 사용자 중심의 새로운 거래 서명 방식을 도입했다. 기존 지갑에서 보안 취약점으로 꼽히던 블라인드 서명과 내용을 확인하지 못한 채 서명해야 하는 문제를 해소한다.

모든 트랜잭션은 직관적인 사용자 인터페이스(UI)를 통해 사용자가 직접 읽고 확인할 수 있는 형태로 제공되며, 사용자는 승인 과정을 투명하게 확인할 수 있다. 월렛은 월러스(WAL), 딥북프로토콜(DEEP), 네임서비스(NS), NFT 등 수이 네이티브 자산과 수이렌드(Suilend), 블루핀(Bluefin), 세투스(Cetus), 이카(Ika) 등 디파이(DeFi) 플랫폼, 비트코인 디파이 전 제품군과 네이티브 비트코인도 지원한다. 향후 게임과 결제 분야로 확대될 예정이다.

아데니이 아비오둔(Adeniyi Abiodun) 미스틴랩스(Mysten Labs) 공동창업자 겸 최고기술책임자(CTO)는 “수이볼은 수이의 디바이스 레이어 전략을 한 단계 진전시키는 동시에, 일반 소비자용 디바이스에 적극 투자한 최초의 레이어1 블록체인으로서 수이의 위상을 높였다”며 “클리어 사이닝을 통해 비트코인 기반 탈중앙화 금융(BTCfi) 등 고부가가치 활용 사례가 확산되는 과정에서 필수적인 거래 투명성을 제공한다”고 했다.

수이볼은 별도 변환 과정 없이 비트코인을 지원하며, 수이 생태계 전반과 긴밀히 통합돼 차세대 디파이와 크로스체인 경험을 이끌어갈 전망이다. 현재 수이 총 예치 자산(TVL)의 약 30%가 비트코인으로 구성됐다. 수이볼은 사용자가 주요 자산을 안전하게 보관하고 온체인 프로토콜과 상호작용할 수 있는 수단을 제공한다. 동시에 이 모든 과정을 투명하게 확인하고 직접 통제할 수 있도록 지원한다.

앤디 쿨리키안(Andy Kulikyan) 시타델 월렛 창립자는 “수이볼은 하드웨어 월렛과 웹3 개인 디바이스의 새로운 표준을 제시한다”며 “최첨단 보안·고성능 하드웨어 기술을 수이에 최적화해 통합함으로써 자기수탁(self-custody)의 기준을 새롭게 정의했다. 클리어 사이닝과 수이의 모든 자산·활용 사례에 대한 네이티브 지원으로 사용자는 핵심 정보와 통제력을 확보하고 자산을 안정적으로 관리할 수 있다”고 말했다. 이어 “수이볼은 최고 수준의 보안성과 더불어 개인화된 경험을 제공하도록 설계됐으며, 이는 개발 과정 전반에서 기울인 세심한 노력의 결실”이라고 덧붙였다.