미국 소수점 주식·리워드 지급 게임·경품·수수료 혜택 결합 이벤트

[헤럴드경제=유동현 기자] 우리투자증권이 새로운 우리WON 모바일트레이딩시스템(MTS) 출시를 기념해 고객 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.

먼저 오는 31일까지 우리금융그룹의 모든 그룹사가 참여하는 ‘우리금융 다함께 페스타’와 연계한 프로모션이 진행된다. 이벤트 기간 중 우리금융 유니버설뱅킹 애플리케이션(앱) 우리WON뱅킹을 통해 최초 신규 주식계좌개설 및 이벤트 참여 고객에게 약 2만 원 상당의 미국 소수점 주식이 지급된다.

우리WON뱅킹 앱 내 주식서비스를 통해 다음달 14일까지 국내주식 첫 거래를 완료한 고객에게는 네이버페이 3000원권이 추가 제공된다. 이번 행사는 ‘우리금융 다함께 페스타’의 ‘베스트 상품’ 코너에서 우리투자증권 혜택을 확인할 수 있다.

새로운 우리WON MTS에서는 ‘게임을 통한 즐거운 투자 경험’이 해외주식 투자로 이어지는 미국주식 소수점 리워드 이벤트도 진행된다.

‘로켓 발사’ 게임 이벤트에서는 3가지 미국 주식을 선택하고 움직이는 게이지를 맞혀 획득한 점수에 따라 주식을 받을 수 있다. 이벤트는 12월 31일까지 우리투자증권 주식계좌를 최초 개설한 고객을 대상으로 진행된다. 참여 고객에게는 게임 점수에 따라 최소 1만7000원에서 최대 4만4000원 상당의 미국 소수점 주식 혜택이 제공된다. 이벤트를 1회 공유할 때 최대 3회까지 추가로 게임에 참여할 수 있다. 3회 이상 공유한 선착순 1만명에게는 네이버페이 1000원권도 지급된다.

애플 에어팟, 마이크로소프트 키보드 등 스마트한 투자자를 위한 필수 아이템도 6회차 종료 후 즉시 추첨을 통해 경품이 제공된다. 본 이벤트는 ‘우리금융 다함께 페스타’ 이벤트 혜택과는 중복지급 불가하며, 중복신청 시 먼저 신청한 이벤트를 기준으로 제공된다.

‘하락장 피하기 미니게임’도 선보인다. 하늘에서 떨어지는 빨간 양봉을 획득하고 파란 음봉은 좌우로 움직여 피하는 게임으로 주식 투자의 묘미를 온라인 게임으로 구현했다. 해당 게임 이벤트는 오는 10월 20일부터 11월 30일까지 새로운 우리WON MTS를 통해 누구나 참여할 수 있다. 참여 고객에게는 1달러 상당의 미국 소수점 주식이 랜덤 지급된다.

국내 투자자를 위한 거래 활성화 이벤트도 있다. 11월 14일까지 새로워진 우리WON MTS를 통해 주식계좌를 최초 개설한 고객 또는 국내주식 거래 이력이 없는 기존 고객을 대상으로 주식거래 금액에 따라 최대 100만원의 리워드를 지급한다. 리워드 30만원과 100만원 대상 고객은 국내주식 1억원 이상 입고가 필수다.