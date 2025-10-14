현대카드 고메위크 27·현대카드 호텔위크 09 프리미엄 카드·‘현대카드 Boutique’ 회원 대상

[헤럴드경제=정호원 기자] 현대카드가 ‘현대카드 고메위크 27’과 ‘현대카드 호텔위크 09’를 개최한다고 14일 밝혔다. 현대카드 프리미엄 카드 및 ‘현대카드 Boutique’ 3종 회원이 대상이다.

현대카드 고메위크는 현대카드가 엄선한 50개 프리미엄 레스토랑을 50% 할인한 가격에 경험할 수 있는 미식 페스티벌로 지난 2006년 시작돼 올해로 27회를 맞았다. 올해 행사에서는 ‘미쉐린 셀렉티드’에 선정된 레스토랑, 최신 미식트렌드를 반영한 파인 다이닝(fine dining) 라인업, 요리 프로그램 ‘흑백요리사’ 출연 셰프 레스토랑을 비롯한 레스토랑을 추가했다. 서울과 부산에서 동시에 진행하는 이번 행사에는 약 50곳의 레스토랑이 참여하며 오는 24일부터 30일까지 진행된다. 100% 사전 예약제로 운영되며, 현대카드 앱에서 레스토랑과 인원 수, 방문 시간을 선택하고 예약보증금을 결제하면 예약이 확정된다. 예약 기간은 17일 오전 10시부터 29일 밤 11시 59분까지다. 회원 1인당 하루 1회, 행사기간 중 최대 7회까지 참여할 수 있다.

현대카드 호텔위크는 국내 프리미엄 호텔 패키지 상품을 40% 할인가에 제공하는 호텔 페스티벌이다.11월 한 달간 진행되며 서울·부산·제주·인천에 위치한 국내 프리미엄 호텔 총 28곳이 참여한다. 올해는 최상위 등급 객실을 제공하는 호텔이 전년 대비 늘었다는 점이 특징이다. 컨템포러리 럭셔리 호텔 ‘파라다이스 시티’의 경우 지난해 대비 상향된 디럭스 스위트 룸으로 구성됐다. 현대카드 앱에서 호텔별 예약 방식 및 혜택 확인 후 예약해 이용할 수 있다. 서울∙인천 지역의 경우 호텔별로 1박을 이용할 수 있고, 다른 지역의 경우 2박까지 가능하다. 예약 기간은 오는 23일부터 다음달 29일까지다.

현대카드는 인스타그램 공식 계정을 통해 이벤트도 진행한다. 당첨된 회원에게는 추첨을 통해 쿠킹 라이브러리 델리 이용권, 호텔 스파 이용권 등 경품을 지급한다. 자세한 이벤트 내용은 인스타그램 현대카드 채널에서 확인할 수 있다.