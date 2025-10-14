[헤럴드경제=정목희 기자] 일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X가 달과 화성 탐사를 목표로 개발 중인 대형 우주선 스타십(Starship)의 11번째 무인 지구궤도 시험비행에 나섰다.

스페이스X의 온라인 생중계 영상에 따르면 스타십은 미 중부 시간으로 13일 오후 6시 23분께 텍사스주 보카 치카 해변의 스타베이스 기지에서 지구 저궤도를 향해 발사됐다.

스페이스X는 약 1시간 6분간 이어질 예정인 이번 시험비행에서 차세대 스타링크 위성 모형 배치와 스타십 엔진 재점화 실험 등을 진행한다.

머스크는 인류를 화성에 보내 거주할 수 있게 한다는 목표로 2002년 스페이스X를 설립하고 20여년간 로켓과 우주선을 개발해 왔다.

스타십 본체인 우주선은 길이 52m, 직경 9m로 내부에 사람 100명과 화물 100톤가량을 적재할 수 있도록 만들어졌으며, 1단부인 역대 최강 로켓 슈퍼헤비(길이 71ｍ)와 합체하면 발사체 전체 길이는 123ｍ에 달한다.

스타십은 미 항공우주국(NASA)이 반세기 만에 인류를 달에 착륙시키기 위한 계획으로 추진 중인 ‘아르테미스’ 프로그램에도 활용될 예정이다.

스페이스X는 2023년 4월부터 스타십에 사람을 태우지 않은 무인 상태로 지구궤도 시험비행을 반복해서 벌여왔다.

올해 들어 진행한 7∼9차 시험비행에서는 우주선이 연달아 공중에서 폭발하면서 실패로 돌아갔지만, 지난달 26일 10차 시험비행에서는 예정대로 비행을 완수하고 위성 모형 배치 실험에도 처음으로 성공한 바 있다.