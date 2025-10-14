국내전용·해외겸용 연회비 2만원
출시 기념 추가적립·무이자할부
[헤럴드경제=정호원 기자] 삼성카드는 중고거래 플랫폼 번개장터와 함께 ‘번개장터 삼성카드’를 출시했다고 14일 밝혔다.
‘번개장터 삼성카드’는 카드 혜택을 ‘번개포인트’로 제공하여 번개장터에서 중고거래에 이용 가능한 혜택을 주는 제휴카드다. 1 번개포인트는 1원의 가치로 번개장터에서 상품 구매시 상품 가격의 일부 또는 전부를 포인트로 결제할 수 있다. 국내·외 가맹점에서 결제한 금액의 1%를 기본 적립해주며, 번개장터에서 결제 시 추가로 2%를 더하여 최대 3%를 적립해준다. 추가 2% 적립 혜택은 전월 실적에 따라 월 최대 4만 포인트까지 제공된다.
삼성카드와 번개장터는 제휴 신용카드 출시를 기념해 번개포인트 추가 적립, 무이자할부 등의 프로모션도 진행한다. 프로모션 기간 동안 번개장터에서 상품 결제 시, 2% 추가 프로모션 혜택을 더해 최대 5%로 상향하여 적립해준다. 상향된 적립 혜택은 전월 실적에 따라 월 최대 7만 포인트까지 제공된다. 또한 전문 검수팀이 정품 여부와 기능을 점검하는 서비스인 ‘번개케어’ 상품을 50만원 이상 결제 시 12개월 무이자할부 혜택도 제공한다.
카드 혜택, 전월 실적, 프로모션 등 자세한 내용은 삼성카드와 번개장터의 홈페이지·앱에서 확인 가능하며, 연회비는 국내전용, 해외겸용(비자) 모두 2만원이다.
삼성카드 관계자는 “카드업계 최초로 대형 중고거래 플랫폼과 제휴신용카드를 출시했다”며 “삼성카드와 번개장터는 앞으로도 다양한 협업을 함께할 것” 이라고 전했다.
won@heraldcorp.com