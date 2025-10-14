5대 손보사 약관 손질 작업 착수 섬 주민 27만명 ‘보험 사각’ 해소 협회·지자체와 정비장비 지원 병행

[헤럴드경제=서지연 기자] 도서·산간 지역에 ‘차량 긴급 출동 서비스’를 제공하는 방안이 추진된다. 똑같은 보험료를 내고도 지리적 이유로 동일 서비스를 받지 못한다는 지적이 제기되자 주요 손해보험사들이 약관을 개정하기로 했다.

14일 보험업계에 따르면 삼성화재·현대해상·한화손해보험·KB손해보험·DB손해보험 등 5대 손보사는 내년까지 순차적으로 약관을 개정한다. <본지 10월 9일자 “똑같이 돈 낸 섬 주민만 바보?” 긴급출동 차별 논란…문제는 ‘보험료 상승’ 기사 참조>

한화손보는 연내 개정을 완료하고, 삼성화재는 내년 1월, DB·KB·현대해상은 내년 9월까지 서비스를 확대한다는 방침이다.

도서·산간 지역의 차량 등록 대수는 약 17만대, 보험 가입 가능 인원은 27만명 수준으로 추산된다. 최근 5년간(2020~2024년) 차도선을 이용한 차량 이동은 누적 1102만대로, 매년 증가세다.

보험사들은 그간 도서 지역 출동 시 ▷인력 이동에 배 이상이 필요하거나 ▷도선비·교통비 부담이 일반 지역의 2~3배에 달해 운영비가 과도하다는 이유로 제외 조항을 유지해왔다.

실제 국내 손보사 자동차보험 약관에는 ‘섬·벽지 등 차량 진입이 제한되는 지역은 긴급출동 서비스 제공 대상에서 제외될 수 있다’는 문구가 명시돼 있다. 도서 지역의 차량 고장 시 긴급출동은 육지에서 선박을 타고 이동해야 해 현실적으로 제공이 어렵다는 이유에서다.

보험업계 관계자는 “출동 요청 한 건당 손실이 누적되면 보험료 인상 요인이 되기 때문에 신중할 수밖에 없었다”면서도 “지역 형평성과 사회적 책임 측면에서 더 이상 기존 방침을 유지하기 어렵다는 판단”이라고 말했다.

정치권에서도 “보험료는 똑같이 내는데 서비스는 못 받는다”는 지적이 꾸준히 제기돼왔다. 서삼석 더불어민주당 의원은 올해 국정감사에서 5대 손보사 대표를 참고인으로 불러 차별 조항 시정을 요구한 바 있다.

손해보험협회는 업계와 함께 섬 지역에 경정비 장비를 지원하고 현장 교육 프로그램을 운영하기로 했다. 이를 통해 배터리 충전, 비상 급유 등 긴급 상황 대응력을 높이고 실질적인 서비스 품질을 끌어올린다는 구상이다.

서 의원은 “그동안 의원실과 5대 손보사가 수차례 간담회를 거쳐 약관 개정을 통한 서비스 전면시행 계획을 마련했다”라며 “섬과 산간 주민의 오랜 불편을 해소하는 의미 있는 변화”라고 말했다.