16~19일 마이홈플러스 회원 대상…“창사 이래 최초”

[헤럴드경제=신현주 기자] 홈플러스가 오는 16일부터 19일까지 창사 이래 최초로 ‘몽 블랑제(Mon Boulanger)’ 전 품목의 반값 할인 행사를 전개한다고 밝혔다.

몽 블랑제 베이커리는 홈플러스의 효자 카테고리다. 매출은 2022년 기준 전년 대비 8%에 이어 2023년 13%, 2024년 14%로 성장세를 보였다. 올해(1월~9월) 역시 전년 대비 10% 높은 매출을 기록 중이다.

성장의 비결은 합리적인 가격과 신선함이다. 당일 점포에서 직접 빵을 굽는 ‘사내수공업’ 방식을 채택하며 신선도·품질면에서 호응이 이어지고 있다. 국내 대형마트 중 유일하게 베이커리 직영 공장도 운영 중이다.

할인 대상은 마이홈플러스멤버십 회원이다. 대표 상품은 ‘정통 단팥빵(4입·4340원)’, ‘생크림 모카번(6입·4990원)’, ‘순우유식빵(2100원)’, ‘The 좋은 버터롤(8입·2240원)’, ‘‘The 좋은 버터크로와상 미니(7입·2740원)’ 등이다.

홈플러스 베이커리상품기획팀 이설희 과장은 “몽 블랑제는 단순히 합리적인 가격에만 집중한 것이 아니라, 매장 입구 전면으로 배치하는 등 다양한 투자와 과감한 시도가 있었다”며 “이번 행사를 통해 더 많은 고객이 합리적인 가격과 우수한 품질을 경험하길 바란다”고 말했다.