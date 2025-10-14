29일 서울관 야외 미술관마당 ‘AI 기술과 예술 연결’ 주제로 토크·라이브

[헤럴드경제=김현경 기자] 국립현대미술관(MMCA)이 LG전자와 손잡고 미술과 기술이 어우러진 색다른 콘서트를 연다.

국립현대미술관은 오는 29일 오후 6시 서울관 야외 미술관마당에서 신개념 대국민 참여 콘서트 MMCAxLG전자 ‘커넥티드: 기술, 예술로 잇다’를 개최한다.

MMCAxLG전자 ‘커넥티드: 기술, 예술로 잇다’는 ‘연결’을 주제로 현대미술과 기술을 결합해 사람과 사람, 사회와 개인, 현실과 가상 모두를 연결하고자 하는 메시지를 담은 참여 콘서트다. 인공지능(AI)·가상현실(VR)·뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 기반 융합예술, AI 공감지능, 패션, 전시 기획 등 다양한 분야에서 활약하고 있는 유명 인사를 초청해 최근 기술 동향 및 예술과 기술의 미래 가능성에 대한 의견을 나눠보는 ‘토크 콘서트’와 K-사운드 대표 전자음악가, 인디밴드와 함께하는 ‘라이브 콘서트’, 서울관에서 진행중인 전시 관람 및 다양한 이벤트로 가을밤을 수놓는다.

1부 ‘토크 콘서트’에서는 ‘AI 기술과 예술이 어떻게 연결될 수 있을까?’를 주제로 분야별 전문가들의 발제 및 토론을 진행한다. 공학박사이면서 앰비언트 음악, 영화·전시 음악감독 등 다방면에서 활약하고 있는 루시드폴이 모더레이터를 맡고, AI·VR·BCI 기반 융합예술 연구자로 활동하는 이진준 카이스트 문화기술대학원 교수 겸 아트앤테크놀로지(KATEC) 센터장이 기조 발표에 나선다.

이어 ‘기술, 예술이 활용되는 사례’를 주제로 AI, 모빌리티 산업에서 상품기획 업무를 수행해 온 최호영LG전자 인공지능연구소 팀장, 최신 기술을 전통 공예 기술과 융합한 패션을 제시하는 한나신 패션 디자이너, 디지털 매체와 창작 환경의 변화에 따른 문화 현상을 연구하는 홍이지 국립현대미술관 학예연구사의 발표가 진행진다. 마지막으로 ‘현재 대두되고 있는 AI 이슈들과 미래 가능성’을 주제로 참여자 토론이 진행된다. 토크 좌석은 300석으로 LG전자 우수고객 150명과 미술관 회원 150명을 초청할 예정이며, 국립현대미술관 누리집에서 14일부터 사전 예약이 가능하다.

2부 ‘라이브 콘서트’는 ‘사운드, 예술, 기술 Connected’ 를 주제로 미술관마당 무대에서 펼쳐진다. 프로듀서, 싱어송라이터, 크리에이티브 디렉터 등 전방위 아티스트 수민이 라이브 공연으로 문을 연 뒤, 전자음악가 키라라가 DJ 퍼포먼스로 참여자들을 반긴다. 이어 한국대중음악상 전자음악 부문을 수상한 밴드 글렌체크가 대미를 장식한다. ‘라이브 콘서트’는 야외 스탠딩 공연으로 예약 없이 누구나 참여 가능하다.

매월 마지막 주 수요일인 29일 행사 당일은 서울관의 모든 전시를 무료로 관람할 수 있다. MMCAxLG OLED 시리즈 2025-추수 ‘아가몬 대백과: 외부 유출본’, LG전자가 후원하는 ‘김창열’전과 MMCA 서울 상설전 ‘한국현대미술 하이라이트’, ‘올해의 작가상 2025’, ‘마음_봄’ 등의 전시가 진행 중이다.

LG전자는 국현미 서울에서 열리는 故 김창열 화백 회고전을 후원하며 LG베스트샵 매장에서는 김창열 작가의 작품을 조망한 영상을 상영하고 있다. 최근 문화예술 캠페인 ‘ART for YOU(아트포유)’를 통해 고객의 일상에 예술적 영감을 더하는 활동을 이어가며 한국 현대미술의 발전을 지속적으로 지원하고 있다.

김성희 국립현대미술관장은 “미술관은 사회와 예술을 연결하는 통로이자 놀이터로, 우리나라를 대표하는 세계적인 기업 LG전자와 협력해 문화 행사를 열게 돼 기쁘게 생각한다”며 “예술, 기술, 문화, 세대, 성별을 연결하는 연대의 장소로서 미술관의 역할을 다하며 함께 소통하고 즐기는 모두의 축제가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.