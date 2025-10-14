10월 18일 영등포공원서 진행…오전 10시부터 오후 5시까지 코딩로봇, VR트럭 등 45개 전시, 체험 부스 운영…AI, VR 등 최신 과학기술 체험 로봇 군무, 사이언스 매직쇼 등 신나는 과학 공연 관람

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권) 산하 영등포구 미래교육재단이 10월 18일 영등포공원에서 온 가족이 함께 즐기는 ‘2025 영등포구 미래인재 과학축제’를 개최한다.

올해 처음 열리는 이번 축제는 ‘상상 속 과학이 현실이 되는 곳’을 주제로, 인공지능(AI)과 가상현실(VR) 등 최신 과학기술을 접목한 다채로운 체험 프로그램을 마련해 구민 누구나 직접 보고 경험할 수 있도록 했다.

행사장은 미래AI존, 창의실험실, 액티비티, 에코어드벤처 등 6개 존으로 구성되며, ▲과학 방탈출 ▲코딩로봇 ▲색소 화학반응 실험 ▲가상현실(VR)트럭 ▲천체투영관(플라네타리움) ▲국립과천과학관 전시물 등 총 45개의 체험, 전시 프로그램이 운영된다.

메인 무대에서는 ‘휴머로이드 로봇 군무’ ‘사이언스 매직쇼’ ‘서프라이즈 과학대탐험’ 등 흥미로운 공연이 펼쳐져 남녀노소 모두가 흥미롭게 즐길 수 있다.

또 체험 부스 참여자를 대상으로 ‘스탬프 투어’를 진행해 스탬프 개수에 따라 가방, 달 조명 등 다양한 경품을 제공한다.

이 밖에 자가발전 솜사탕 만들기, 우주 콘셉트 페이스 페인팅 등 특별 이벤트도 준비돼 있다.

참여는 과학에 관심 있는 시민 누구나 가능하며, 별도의 참가비 없이 무료로 진행된다. 자세한 사항은 영등포구 미래교육재단으로 문의하면 된다.

영등포구 미래교육재단 관계자는 “이번 축제로 과학기술이 가져올 우리 생활의 변화를 미리 체험하고, 미래의 주역인 아이들이 과학에 대한 흥미를 발견하며 진로를 구체화할 수 있기 바란다”고 전했다.