“K-매력 지구촌 전파, 인바운드 활성화도” 트립 지니, 트립 베스트, 트립 모먼트 인기 AI 트립시스템 글로벌 선도..믿을맨 되겠다

[헤럴드경제=함영훈 기자] 최근들어 한국의 다양한 매력을 세계에 알리는 일에 적극 나서고 있는 트립닷컴은 14일 AI 등 첨단기술에 의한 디지털혁신을 통해 ‘앱 하나로 여정 설계부터 체험까지-원스톱 여행파트너’로서의 면모를 구축했으며 지속적인 혁신을 도모할 것이라고 밝혔다.

트립닷컴 홍종민 한국지사장은 최근 한국관광공사, 주요 지자체(서울·부산·대전·강원·전남 여수·경기), 지역관광재단(서울·경남·전남), 인천공항공사, 대한항공, KTX, 국내 수많은 호텔 등 파트너들과 협력하며 한국의 관광 활성화 및 글로벌 경쟁력 강화를 위해 적극적으로 노력하겠다는 뜻을 천명한 바 있다. 아울러 첨단 기술 채택을 통한 편의성, 신뢰성, 투명성을 강조했다.

친한국 행보를 이어오던 트립닷컴은 지난 8월에는 ‘제1회 2025 관광 혁신상(Tourism Innovation Awards)’을 신설해 한국의 스타필드 코엑스몰의 별마당 도서관을 세계에서 대표적인 혁신 관광 프로젝트 중 하나로 선정했다.

트립닷컴은 블랙핑크 홍콩·방콕 공연, 지드래곤 고양 콘서트, 아이유 홍콩 공연, 세븐틴 일본 투어 등에서 티켓을 판매하면서 한류 전파의 매개자 역할을 하고 있다. 한편으론 장애 영유아 보호시설 ‘디딤자리’에 기부금을 전달하는 등 한국내 사회공헌 활동에도 진력하고 있다.

트립닷컴은 여행의 모든 절차를 단일 앱으로 해결할 수 있도록 기술개발에 몰두해왔고, 이같은 첨단 유저 인터페이스와 데이터마이닝 및 AI판단 능력은 한국 등 동아시아와 세계를 보다 원활하게 연결하는 성과로 이어지고 있다고 설명했다.

트립닷컴은 전 세계 220개국 150만 개 이상의 숙박 네트워크와 640개 항공사와의 제휴를 기반으로, 여행자가 필요로 하는 기본적인 서비스 전반을 제공한다.

항공권 분야의 경우, 국내외 주요 노선 예약이 가능하며, 항공사 마일리지 적립과 동시에 트립닷컴 자체 리워드 포인트인 트립코인을 쌓을 수 있다. 또한 좌석 지정, 수하물, 기내식과 같은 부가서비스까지 원스톱 구매가 가능하다.

호텔은 실시간 후기만 3000만 건 이상이 등록돼 있어 객관적 선택이 가능하다. 선결제와 후결제 옵션을 모두 지원하며, 고객의 상황에 맞는 유연한 예약 경험을 제공한다.

기차표는 한국의 KTX는 물론 유럽, 영국, 중국 철도까지 한국어 예약이 가능하다. 좌석 지정 기능도 포함되어 있어 편의성을 높였다.

투어&티켓은 전 세계 인기 명소 및 공연, 일일투어, 와이파이, 유심까지 다양한 상품을 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

렌터카의 경우, 전 세계에서 신용카드 수수료 없이 예약 가능하며, 차량 대여 전 취소 시 무료 취소가 가능하다.

공항 픽업 역시, 항공편 지연 시 최대 60분 무료 대기를 제공하고, 예약 24시간 전까지 무료 취소가 가능하다.

트립닷컴 앱에는 AI 기반의 여행 비서 ‘트립.지니(Trip.Genie)’가 탑재되어 있다. 사용자가 여행 기간과 관심사를 입력하면 자동으로 개인화된 일정을 제안한다.

검색 시간을 대폭 줄이고, 추천 일정과 항공·호텔 예약을 바로 연결해주며, 일정 변경이나 취향에 맞는 수정이 가능해, 마치 ‘나만의 여행 비서’처럼 작동한다.

가장 널리 애용되고 있는 기술은 데이터 기반 여행 추천 솔루션인 ‘트립.베스트(Trip.Best)’이다. 트립닷컴은 사용자 리뷰, 검색·예약 데이터를 분석해 트립.베스트라는 추천 기능을 운영한다. 단순 광고가 아닌 데이터 기반 검증 결과를 제공함으로써, 신뢰성 있는 선택을 돕는다.

호텔은 럭셔리, 패밀리, 인스타그램 인기 호텔 등 다양한 테마별 추천 리스트를 제공하고, 명소는 계절과 활동에 따라 맞춤형 리스트를 제시하는데, 예를 들어 가족 친화 명소, 수상 액티비티, 가을 단풍 명소 등이 있다. 맛집 추천도 마찬가지이다.

‘트립.모먼트(Trip Moments)’는 전 세계 여행자들의 실제 후기가 모인 커뮤니티 공간이다. 10만여 개 게시글 속에서 생생한 사진과 후기를 확인할 수 있다. 해시태그 기반 태그니티(Tagnity) 기능으로, 비슷한 취향의 여행자들과 연결된다.

단순한 예약 플랫폼이 아닌, 여행을 공유하는 SNS 역할을 한다. 나의 여행 스토리를 기록하고, 동시에 다른 여행자에게서 새로운 아이디어를 얻을 수 있는 공간이다. 인공지능 추천만을 받는 것이 아니라, 같은 플랫폼에서 사진으로 신뢰를 주는 여행 선배의 조언도 듣는 것이다.

트립닷컴은 예약 이후에도 고객 경험을 보장하는 다양한 제도를 운영하고 있다고 소개했다. 원화 결제를 지원해 해외 결제 수수료 부담이 없으며, 네이버페이·카카오페이·삼성페이 등 국내 간편 결제 서비스와 연동된다.

항공권과 호텔 서비스 품질을 보증하고, 불가피한 상황이 발생하면 무료 취소·환불이 가능하다. 회원 등급에 따라 공항 VIP 라운지, 글로벌 eSIM 제공, 기차표 환불 수수료 면제 등 리워드 혜택이 주어진다.

트립닷컴 관계자는 “고객이 안심할수 있고, 지속가능한 관광 환경에 기여할수 있도록 교통수단별 탄소 배출량 정보, CO₂ 데이터 표시 등으로 투명성까지 높이고 있다”면서 “여행 준비 방식을 바꾸는 원스톱 여행 파트너로 기능하면서, 국제교류을 보다 안전하게 활성화하는 착한 중개자가 되겠다”고 말했다.