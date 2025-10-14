고독사 위험 가구 160명 대상 주 3회 양방향 AI 전화 안부 확인 구정 안내·복지 정보 제공 병행… 돌봄 사각지대 해소 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 중랑구(구청장 류경기)는 초고령사회 진입과 돌봄 공백 우려에 선제적으로 대응하기 위해 인공지능(AI)을 활용한 맞춤형 돌봄 서비스 ‘AI 어르신 안심톡(talk)’을 10월 13일부터 시범 운영을 시작했다.

구는 이번 사업을 전액 자체 재원으로 추진, 기존 인력 중심 돌봄 서비스의 한계를 보완하고 고독사 위험 가구 및 독거 어르신에 대한 사회 안전망을 강화하는 데 중점을 둔다.

안부 확인은 AI가 먼저 질문을 던지고 어르신과 상호 응답으로 진행되는 양방향 대화 방식으로 이루어진다. 이를 통해 정서적 교감과 고립감 완화를 도모하면서, 어르신 개인의 생활 여건에 맞춘 구정 소식과 복지·생활 정보를 정기적으로 제공한다.

또 통화 과정에서 이상 징후가 감지되면 해당 정보가 동 주민센터 및 담당 부서에 전달되어 보호자나 긴급 구조와의 연계가 가능하도록 위기 대응 체계도 구축하였다.

돌봄 서비스 대상은 지역 내 거주 중인 고독사 위험 가구 및 독거 어르신 160명(동별 10명)으로, 지난 9월 선정이 완료되었다. 유사한 사업에 참여하고 있는 가구는 제외되며, 10월 13일부터 11월 14일까지 주 3회 전화 발신 방식으로 돌봄 서비스를 제공할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “AI 어르신 안심톡을 통해 어르신의 정서적 안정과 생활 안전을 함께 지킬 수 있는 새로운 복지 모델을 제시하고자 한다”며 “앞으로도 돌봄사업과 AI 기술을 유기적으로 결합해 중랑의 어르신들이 오래도록 건강하고 안전한 삶을 영위할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

중랑구는 이번 사업 외에도 노인맞춤돌봄서비스와 중랑 동행 사랑넷 연계사업인 효자손 봉사단을 운영 중이다.

또 독거 어르신과 지역 주민을 1:1로 연결해 정기 방문 및 전화 안부 확인을 통한 정서적 교류를 지원하고 있으며, 이번 ‘AI 어르신 안심톡’ 서비스의 도입으로 전문 인력·지역 자원봉사·첨단 AI 기술이 결합된 다층적 사회 안전망 구축이 한층 강화될 전망이다.