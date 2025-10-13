[헤럴드경제=고승희 기자] 아이작 리(Isaac Lee) 하이브 아메리카 의장 겸 대표이사와 가종현 하이브 라틴 아메리카 CEO가 ‘빌보드 라틴 파워 플레이어스 2025(Billboard Latin Power Players 2025)’에 선정됐다고 13일 하이브가 밝혔다.

최근 빌보드가 공식 홈페이지를 통해 발표한 ‘빌보드 라틴 파워 플레이어스’엔 아이작 리 의장과 가종현 CEO는 ‘레이블 및 유통사’ 부문에 이름을 올렸다. 국내 엔터테인먼트사 경영진 중 올해 빌보드 라틴 파워 플레이어스에 선정된 것은 두 사람이 유일하다.

‘빌보드 라틴 파워 플레이어스’는 라틴 음악 산업에 영향력 있는 인물을 레이블 및 유통사, 멀티섹터, 퍼블리싱 등 여러 부문별로 선정해 공개하고 있다.

빌보드는 아이작 리 의장과 가종현 CEO에 대해 “단순히 빠르게 성장하는 시장으로의 확장이 아니라 라틴 음악의 창의성을 글로벌 문화로 육성하려는 전략적 투자였다”고 강조했다.

또 빌보드는 멕시코 현지에서 차세대 남자 아이돌 그룹을 뽑는 리얼리티 시리즈 ‘산토스 브라보스(SANTOS BRAVOS)’를 하이브 라틴 아메리카의 주요 성과로 꼽았다.

산토스 브라보스는 하이브의 ‘멀티 홈, 멀티 장르 (Multi-home, multi-genre)’ 전략을 라틴 아메리카에 이식하는 프로젝트로, 지난 8월부터 유튜브, 스포티파이, 미국 스트리밍 서비스 ViX(빅스) 등에서 방영 중이다. 이달 21일 시리즈와 동명의 그룹 ‘산토스 브라보스’가 콘서트를 열고 데뷔한다.

아이작 리 의장은 “이 TV 쇼는 라틴 팝 스타의 미래를 그리는 부트 캠프(boot camp) 스타일의 프로그램”이라며 “음악, 멘토링, 스토리텔링, 팬덤 문화가 한데 어우러져 라이브 피날레를 장식할 것”이라고 밝혔다.

가종현 CEO는 “라틴 음악이 전 세계적인 인기를 얻고 있는 가운데 직면한 가장 큰 어려움은 장기적인 성장을 이끌어갈 탄탄한 인프라가 부족하다는 것”이라며 “(하이브 라틴 아메리카는) 최고의 인재 영입과 현지화 전략 구축뿐만 아니라, 음악 개발, 스토리텔링, 팬덤 혁신을 결합한 세계적인 수준의 팀을 구성하는 등 장기적인 인프라 구축에 주력해왔다”고 말했다.