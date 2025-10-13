[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도경제과학진흥원은 판교테크노밸리팀에서 근무 중인 민휘경 부장이 지난달 고용노동부가 인증하는 제15회 산업안전지도사(기계안전) 자격시험에 최종 합격했다고 밝혔다.

산업안전지도사 자격 취득은 경과원 내부에서 처음 이뤄진 사례로, 기관의 안전관리 전문성을 한 단계 끌어올리는 계기가 됐다. 산업안전지도사는 매년 1회 시험이 치러지며 합격률이 낮아 취득이 어렵기로 알려져 있다.

민 부장은 ‘판교테크노밸리의 안전한 근무환경을 만들고 싶다’는 목표 아래, 업무와 학습을 병행하며 꾸준히 자격 취득에 도전해왔다.

특히 2022년 중대재해처벌법 시행 이후 강화된 산업안전 관리 요구에 대응하기 위해 산업안전지도사 자격 준비를 시작해, 세 번의 실패에도 포기하지 않고 3전 4기 끝에 최종 합격의 결실을 맺었다.

산업안전지도사는 산업안전보건법령, 위험성 평가, 안전경영 등 폭넓은 지식과 실무 능력을 요구한다.

경과원은 법적 대응을 넘어 판교테크노밸리 내 입주기업의 시설안전 수준을 높이고, 광교·판교테크노밸리의 공공건물 안전관리체계를 강화하고 있다.

민 부장은 “정기적인 근로자 안전교육을 통해 안전의 중요성을 다시금 인식했고, 현장 실무에서 체계적인 안전관리가 필요하다는 판단 아래 자격 취득을 준비했다”며 “무엇보다 동료들의 응원과 격려가 큰 힘이 되어 끝까지 도전할 수 있었다”고 밝혔다.

경과원은 민 부장의 전문성이 향후 광교·판교테크노밸리 내 공공건물 및 안전보건 등 산업재해 예방 활동에 적극 활용될 것으로 기대하고 있다.

김현곤 경과원장은 “현장의 문제를 스스로 해결하기 위해 끊임없이 노력한 직원의 열정과 도전 정신이 자랑스럽다”며 “이번 사례는 산업현장의 안전문화를 주도하는 경과원의 방향성을 잘 보여준다. 앞으로도 전문인력 중심의 관리체계를 지속적으로 강화해 산업재해 예방과 안전문화 확산에 최선을 다하겠다”고 말했다.