[헤럴드경제(김해)=황상욱 기자] 경남도는 13일 오후 김해시 영남원예농협 부지에서 ‘김해화훼종합유통센터’ 준공식을 열고 본격 운영에 들어갔다. 이번 준공으로 영남권 화훼산업의 경쟁력 강화와 농가소득 증대, 지역경제 활성화가 기대된다.

김해화훼종합유통센터는 총사업비 460억원을 투입해 부지 4만5600㎡, 건축 연면적 6898㎡ 규모로 조성됐다. 노후화된 공판장과 협소한 거래시설로 인한 불편을 해소하고, 첨단 경매·저장·물류시스템을 갖춘 영남권 최대 화훼유통 복합단지로 새롭게 출발했다.

특히 이번에 도입된 전자경매시스템은 유통 투명성과 효율성을 높이기 위한 핵심 인프라다. 기존 화훼 거래는 복잡한 중간 유통 구조로 인해 가격 불안정과 농가소득 감소 문제가 있었으나 전자경매를 통해 실시간 자동화 거래와 공정한 가격 형성이 가능해졌다. 이를 통해 생산자는 안정적인 판로를 확보하고 소비자는 합리적인 가격으로 고품질 화훼를 구매할 수 있게 된다.

센터는 단순한 생화 유통을 넘어 드라이플라워 산업 활성화 프로젝트도 병행한다. 조화(造花) 근절 운동과 생활 속 소비절약 캠페인을 연계하고, 친환경적 플라워 문화 확산에도 나선다. 화훼 소비 촉진과 농가소득 증대를 위한 체험형 드라이플라워 클래스 및 플라워 관광 연계 프로그램도 함께 운영될 예정이다.

이정곤 경남도 농정국장은 “김해는 장미와 카네이션 등 고품질 화훼를 대량 재배하는 국내 대표 화훼 주산지”라며 “이번 종합유통센터 준공으로 생산에서 유통까지 체계를 현대화해 농가소득 증대와 지역경제 활성화의 기반을 마련하게 될 것”이라고 말했다.

한편 경남도는 이번 준공을 계기로 지역 화훼산업의 혁신과 지속가능한 성장 기반을 조성하고, 화훼 유통체계 고도화와 소비촉진 캠페인, 관광자원 연계 등을 통해 농가소득 향상과 지역경제의 선순환 구조 강화에 나설 계획이다.