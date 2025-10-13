연중·대형 산불 대비 초기 진화 총력, 군민 불법 소각 자제 당부

[헤럴드경제(대구경북)=김성권 기자] 경북 울진군이 연중화·대형화되는 산불에 대응하기 위해 진화헬기를 조기 배치하고 총력 대응에 나섰다.

군은 최근 추석 연휴 동안 전국적으로 많은 비가 내렸지만, 일부 지역의 강우량은 낮고 강풍이 지속돼 산불 대비가 필요하다고 판단했다.

이에 따라 지난 11일부터 북면 구수곡자연휴양림 계류장에 산불 진화헬기(AS-350B2, 730L) 1대를 전진 배치하고, 조종사·정비사·급유사 각 1명을 항시 대기시켜 초기 진화에 나설 계획이다.

울진군은 울진산림항공관리소와도 긴밀히 협력한다. 산불 발생 시 대형 헬기 1대와 중형 헬기 1대를 즉시 출동시켜, 산불이 대형화되기 전에 신속히 진화할 수 있도록 대응 체계를 강화했다.

손병복 울진군수는 “산불이 특정 계절에만 발생하는 시대는 지났다”며, “군민들의 경각심과 주의가 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

이어 “군은 초기 대응과 예방 활동을 철저히 해 단 한 건의 산불도 발생하지 않도록 최선을 다할 것”이라며, “산림 내 쓰레기 소각, 논·밭두렁 태우기 등 불법 행위를 반드시 자제해 달라”고 당부했다.

울진군의 선제적 대응과 군민의 협력이 맞물리면 산불 없는 안전한 울진이 가능할지 관심이 쏠린다.