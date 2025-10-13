‘프로젝트 이블베인’, ‘나 혼자만 레벨업: KARMA’ 등 신작 공개 112 부스·145개 시연대 규모…현장 이벤트도 지스타 공식 사이트 공개…출품작 정보 제공

[헤럴드경제=차민주 기자] 넷마블은 다음 달 13일 부산 벡스코에서 열리는 ‘지스타 2025’에 신작 4종을 출품한다고 13일 밝혔다.

넷마블은 이번 지스타 2025에 112 부스·145개 시연대 규모로 참여해 ‘프로젝트 이블베인’, ‘나 혼자만 레벨업: KARMA’, ‘일곱 개의 대죄: Origin’, ‘몬길: STAR DIVE’ 등 총 4종을 선보일 예정이다.

아울러 넷마블은 지스타 2025 공식 사이트를 오픈하고, 각 출품작 정보를 공개했다고 설명했다. 지스타 현장 이벤트 관련 내용은 추후 순차 공개할 계획이다.

먼저 프로젝트 이블베인은 넷마블몬스터에서 개발 중인 3인칭 협동(Co-op) 액션 게임이다. 언리얼 엔진5 기반의 고퀄리티 그래픽과 근거리·원거리 무기를 실시간으로 교체하는 전투가 특징이다. 이용자가 다크 판타지 세계관 속 부대원이 돼 인류 재건을 위한 임무를 수행하고자 적왕의 악마 군단과 맞서는 스토리를 중심으로 전개된다.

넷마블에 따르면 프로젝트 이블베인의 시연대가 마련되는 것은 이번 지스타가 처음이다. 방문객은 현장에서 프로젝트 이블베인의 지스타용 싱글 모드를 직접 체험해 볼 수 있다. 더불어 이벤트존에서는 인플루언서가 겨루는 협동전을 관전할 수 있다.

나 혼자만 레벨업: KARMA는 모바일·PC 플랫폼으로 개발 중인 로그라이트 액션 역할수행게임(RPG) 신작이다. ‘나 혼자만 레벨업’ 애니메이션에 기반, ‘윤회의 잔’을 사용해 과거로 돌아간 ‘성진우’가 차원의 틈에서 보낸 27년간의 군주 전쟁 서사를 담았다.

넷마블은 이번 지스타 방문객은 나 혼자만 레벨업: KARMA를 최초로 플레이해볼 수 있다고 밝혔다. 시연 빌드에서는 5종의 무기와 7종 이상의 버프를 선택할 수 있는 타임어택 모드를 체험할 수 있다. 아울러 빠른 시간 내 보스를 모두 처치할 경우 지스타 이벤트 랭킹보드에 오를 수 있다.

일곱 개의 대죄: Origin은 전 세계 누적 판매 5500만부 이상을 기록한 인기 만화 ‘일곱 개의 대죄’ 지식재산권(IP)에 기반한 오픈월드 액션 RPG다. 멀티버스 기반의 오리지널 스토리로 원작 ‘일곱 개의 대죄’, ‘묵시록의 4기사’ 캐릭터와 게임에서만 제공하는 캐릭터를 만나볼 수 있다. 이 게임은 콘솔·PC·모바일 플랫폼에 내년 1월 28일 글로벌 출시될 예정이다. 콘솔은 플레이스테이션5, PC는 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀(Steam)을 통해 출시된다.

넷마블은 이번 지스타를 통해 일곱 개의 대죄: Origin의 스토리 모드, 오픈월드 모드, 마신 3종과의 전투를 경험할 수 있는 보스 타임어택 콘텐츠를 공개할 방침이다.

몬길: STAR DIVE는 2013년 출시된 모바일 수집형 RPG ‘몬스터 길들이기’의 후속작이다. ▷언리얼 엔진5 기반의 그래픽 ▷3인 파티 기반 실시간 태그 플레이와 전투 액션 ▷몬스터 포획과 수집·합성이 가능한 ‘몬스터링 컬렉팅’ 등이 특징이다. 최근 2차 글로벌 바공개 테스트를 마무리, PC와 모바일을 포함한 멀티 플랫폼으로 출시될 예정이다.

넷마블은 몬길: STAR DIVE의 초반부 스토리와 보스 토벌 콘텐츠를 지스타에서 공개한다. 론칭 트레일러 티저 2종과 신규 에피소드 지역 프리뷰도 함께 선보인다. 특히 신규 에피소드에서 한국적 요소가 담긴 신규 지역과 콘셉트 캐릭터를 만나볼 수 있다고 넷마블은 설명했다.

이와 함께 넷마블은 미공개 신작 ‘SOL: enchant(쏠: 인챈트)’의 야외 부스를 운영한다고 밝혔다. SOL: enchant는 ‘신(神)’이라는 키워드를 중심으로 개발 중인 다중접속역할수행게임(MMORPG)이다. ‘리니지M’ 개발진이 주축인 신생 개발사 ‘알트나인’이 개발하고, 넷마블이 퍼블리싱한다. 넷마블은 부스를 통해 해당 게임의 콘텐츠인 ‘신권(神權)’을 체험할 수 있는 다양한 이벤트를 진행한단 계획이다.