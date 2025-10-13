‘메르세데스-AMG 페트로나스 F1’ 팀 드라이버 발테리 보타스 퍼포먼스 선봬 ‘메르세데스-AMG F1 W13 E 퍼포먼스’ 등 벤츠 F1 머신 전시 눈길

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 지난 12일 경기도 용인시 AMG 스피드웨이에서 진행된 ‘피치스 런 유니버스 2025’에 공식 파트너로 참여했다고 13일 밝혔다.

‘피치스 런 유니버스 2025’는 카 컬처 기반 라이프스타일 브랜드 ‘피치스’가 주관한 자동차 문화 축제다. 지난 2012년 이후 약 13년 만에 한국에서 펼쳐진 이번 F1카 주행 이벤트에는 ‘메르세데스-AMG 페트로나스 F1’ 팀 소속 드라이버 발테리 보타스가 참여해 ‘메르세데스-AMG F1 W13 E 퍼포먼스’ 머신으로 화려한 퍼포먼스를 선보였다.

메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀은 메르세데스-AMG의 공식 워크스 팀으로, 2014년부터 2020년까지 7년 연속 드라이버·컨스트럭터 더블 챔피언을 달성했으며, 2021년에는 사상 최초 8년 연속 컨스트럭터 챔피언십을 기록하며 F1 역사상 가장 성공적인 팀 가운데 하나로 자리매김했다.

이번 행사에 헤드라이너로 나선 발테리 보타스는 F1 그랑프리에서 총 10승, 20회의 폴포지션을 기록하고 67회나 포디움에 오른 베테랑 드라이버로, 현재 메르세데스-AMG 페트로나스 F1팀 소속 3번째 드라이버로 활동 중이다. 특히 그는 2013년, 전남 영암군에서 열린 F1 대회에서 데뷔 시즌을 치른 후 약 12년 만에 국내 F1 팬들과 다시 만나 의미를 더했다.

그가 이번 행사에서 운전한 ‘W13 E 퍼포먼스’는 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀이 2010년 F1 복귀 이후 선보인 13번째 머신으로, AMG 퍼포먼스 하이브리드 라인업과의 기술적 연계를 반영해 ‘E 퍼포먼스’라는 명칭을 사용했다. 특히 2022 시즌의 대규모 기술 규정 개정에 맞춰 공기역학 설계와 서스펜션이 전면 개편되는 등 스티어링 휠을 제외한 전 영역이 새롭게 설계됐으며, 휠 크기도 기존 13인치에서 확대됐다.

아울러 이번 행사에서는 전설적인 ‘벤츠 300 SL’과 전 세계 75대 한정으로 제작된 ‘벤츠 SLR 스털링 모스’ 등 국내에서 쉽게 볼 수 없는 모델들이 전시돼 눈길을 끌었다.

또한, 벤츠 코리아는 행사의 공식 파트너로서 AMG 스피드웨이 인근 부지에 조성된 ‘벤츠 SUV 익스피리언스 센터’ 오픈 1주년을 기념해 고객 전용 관람존을 마련해 브랜드 고객에게 특별한 경험을 제공했다. 여기에 고객 관리 채널 및 공식 인스타그램에서도 추첨을 진행해 일부 기존 고객 및 팬들에게도 행사 티켓을 증정했다.

한편, 이번 행사에는 약 2만5000여 명의 자동차 팬이 모여 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 머신의 질주를 관람했다. 주행 이벤트 외에도 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀의 헬멧, 레이싱 슈트 등 다양한 F1 선수들의 아이템을 가까이에서 만나볼 수 있는 기회와 팀의 레이싱 시뮬레이터 체험, 공식 굿즈도 판매 등 다양한 즐길 거리도 마련됐다.