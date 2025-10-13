[헤럴드경제=장연주 기자] 초등학교 주변을 배회하는 수상한 30대 남성이 있다는 학부모 제보를 받은 경찰이 추적 끝에 ‘성폭력 전과 3범’인 성폭력 수배자를 검거했다.

13일 경찰 등에 따르면, 서울경찰청 기동순찰3대는 지난 달 22일 서울 광진구에서 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 수배중이던 A씨를 검거했다.

기동순찰3대는 아동 대상 약취, 유인 범죄 방지를 위해 등하굣길 순찰을 하던 중 한 학부모로부터 “30대 남성이 학교 주변을 배회하고 아이들을 계속 쳐다봐 불안하다”는 제보를 받았다.

경찰은 이를 바탕으로 학교 주변 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과, 유사한 인상착의의 남성을 특정했고 인근 주민들을 대상으로 탐문을 해 A씨의 주거지를 확인했다.

A씨는 제보 당일 외에도 2~3차례 가량 학교 주변을 배회한 것으로 알려졌다.

이후 경찰은 A씨의 주거지 주변을 집중적으로 순찰했고, 지난 달 28일 오후 7시50분쯤 A씨를 발견해 검거했다. A씨는 검거 당시 도주하려다 경찰관에 붙잡힌 것으로 파악됐다.

경찰은 신원 조회한 결과, A씨가 성폭력 처벌법 위반으로 지난 8월 구속영장이 발부돼 수배중이라는 사실을 확인했다. 더욱이 A씨는 성폭력 전과3범이었다.