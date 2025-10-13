“대응책 적극 강구…관련 조직 범죄 엄격한 법 집행”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 위성락 국가안보실장이 13일 오후 캄보디아 취업 사기·감금 피해 및 관련 범죄와 관련해 관계 부처 태스크포스(TF) 회의를 개최한다.

대통령실 대변인실은 이날 공지를 통해 “국가안보실장은 최근 중대한 문제로 대두된 우리 국민의 캄보디아 취업 사기·감금 피해 및 관련 범죄에 대한 대응책을 적극 강구해 나갈 예정”이라며 이같이 전했다.

이날 회의엔 외교부, 법무부, 경찰청 등 관계기관이 참석할 예정이다.

대변인실은 “이재명 대통령 지시에 따라 정부는 캄보디아 내 취업 사기 및 감금 피해로부터 우리 국민을 보호하기 위한 노력을 다각도로 진행 중”이라며 “이러한 피해를 근절하기 위해 관련 조직 범죄에 대한 엄격한 법 집행도 해 나갈 것”이라고 설명했다.

앞서 이 대통령은 지난 11일 “최근 발생하는 캄보디아 범죄로부터 우리 국민을 보호하기 위해 외교적으로 총력을 기울이라”고 기본 대응 방향과 원칙을 지시한 바 있다. 이에 외교부는 캄보디아 정부의 협조 확보를 포함해 다양한 조치를 취해왔고, 필요시 추가 조치도 내놓는다는 방침이다.