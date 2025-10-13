[헤럴드경제=민성기 기자] 육군 17사단 영내에서 200여 발이 넘는 실탄이 든 탄약상자가 약 4년 동안 폐기물 속에 방치됐다가 최근 발견되면서 군 탄약 관리 체계가 부실하다는 지적이 제기됐다.

13일 국민의힘 유용원 의원실에 따르면 지난 7월 15일 경기 김포에 주둔한 육군 17사단 예하 부대 영내 울타리 인근에서 한 장병이 폐기물 더미를 정리하던 중 탄약 상자 1개를 발견했다.

상자 안에는 5.56㎜ 실탄 272발과 2021년 12월 당시 지휘관의 확인 서명이 기재된 탄약 실명 카드가 들어있던 것으로 알려졌다.

17사단은 즉시 세 차례에 걸쳐 전 부대 탄약 실셈 조사를 진행했다. 그 결과 탄약재산대장과 실제 보유량이 일치해 재고상 문제는 없는 것으로 확인됐다.

육군은 발견된 탄약이 상자 안에 밀봉된 상태였으며, 외부 유출 정황이나 사용 흔적은 발견되지 않았다고 전했다.

앞서 이달 9일에도 17사단이 관할하는 인천 중구 영종도 해안가에서 탄피 200여 개가 발견된 바 있다.

유 의원은 “2021년부터 해당 실탄 박스가 영내에 방치된 것”이라며 “국정감사를 통해 군의 탄약 관리 체계 전반에 대한 종합적 대책 마련을 강력히 촉구할 것”이라고 전했다.