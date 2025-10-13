얼리버드 기간 내 티켓 구매 시 약 25% 할인 웰컴 굿즈·뮤직 페스티벌 스페셜 존 입장 등 혜택

[헤럴드경제=서재근 기자] MINI 코리아가 오는 11월 1일 수원 KT 위즈 파크에서 개최되는 ‘2025 MINI 유나이티드’ 티켓 판매를 오는 14일부터 시작한다고 13일 밝혔다.

‘MINI 유나이티드’는 MINI를 사랑하는 오너와 팬들이 브랜드 특유의 문화를 공유하며 교류하는 MINI만의 대표적인 축제다. MINI의 아이코닉한 디자인과 개성 넘치는 문화, 참가자들의 뜨거운 열정과 깊은 유대가 어우러져 MINI만이 선사할 수 있는 색다른 경험과 즐거움을 함께 나누는 장으로 자리매김해 왔다.

특히 올해는 MINI 코리아 창립 20주년을 맞아 더욱 특별하게 진행된다. 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에서 출정식으로 화려한 막을 올리고, 경기도 수원 KT 위즈 파크로 자리를 옮겨 차량 전시, 현장 시승, 플리마켓, 뮤직 페스티벌, 퍼레이드 등 다채로운 프로그램이 이어진다. 이를 통해 MINI 코리아가 걸어온 20년의 발자취와 MINI 오너 커뮤니티가 함께 쌓아온 독보적인 문화를 되새기는 뜻깊은 자리가 마련될 예정이다.

2025 MINI 유나이티드 티켓은 MINI의 라이프스타일 플랫폼 ‘MINI 밴티지’ 앱을 통해 구매할 수 있으며, 가격은 3만9000원이다. 오는 14일부터 10월 20일까지 얼리버드 기간에는 약 25% 할인된 가격인 2만9000원에 구매할 수 있다. 기간 종료 후에는 정상 가격이 적용된다.

티켓 구매 고객에게는 행사 당일 수원 KT 위즈 파크 입장 시 웰컴 굿즈 세트와 웰컴 드링크가 제공된다. 웰컴 굿즈 세트로는 MINI의 정체성이 반영된 디자인의 야구 유니폼, 폴리가방, 1인용 돗자리, 유니폼 패치 등을 증정한다. 아울러, 티켓 구매 고객은 뮤직 페스티벌 스페셜 존에 입장 가능해 공연을 더욱 생생하게 즐길 수 있다.

한편, 트렁크를 작은 매장으로 꾸며 핸드메이드 제품 및 개성 있는 소장품 등을 판매하는 ‘MINI 플리마켓’의 판매자도 현재 모집 중이다. MINI 오너라면 누구나 신청할 수 있으며, 오는 20일까지 MINI 코리아 공식 인스타그램의 프로필 상단 링크를 통해 접수하면 된다. 당첨자는 오는 21일에 발표한다.