배틀그라운드, 미메시스 등 주요 IP 신규 추가 크리에이터 혜택 강화…수익 인센티브 제공

[헤럴드경제=차민주 기자] 크래프톤은 자사 글로벌 크리에이터 협력 프로그램 ‘크래프톤 크리에이터 네트워크(KCN)’가 새 지식재산권(IP)을 추가하고 신규 캠페인을 시작한다고 13일 밝혔다.

KCN은 스트리머와 인플루언서를 비롯한 크리에이터들이 크래프톤의 게임을 통해 성장하고, 수익화까지 가능하도록 지원하는 글로벌 프로그램이다. 크래프톤은 자사 대표 IP ‘펍지(PUBG): 배틀그라운드(이하 배틀그라운드)’, 렐루게임즈 신작 ‘미메시스(MIMESIS)’를 추가하고 전 세계 캠페인을 시작한단 방침이다.

이번 KCN 캠페인은 오는 10월 17일(미국 현지시간) 트위치콘(TwitchCon)을 시작으로 아메리카, 유럽, 중동, 북아프리카 내 한정된 지역에서 진행된다. 정확한 참여 자격은 KCN이 지원되는 국가와 지역 여부에 따라 결정된다.

크래프톤에 따르면 이번에 추가된 배틀그라운드는 전 세계 팬층을 보유한 자사 대표 배틀로얄 게임이다.

해당 캠페인에 참여하는 크리에이터는 콘텐츠에 해시태그 ‘#PUBGxKCNSquad’를 첨부하고, 주 1회 이상 펍지 관련 콘텐츠를 제작·홍보해야 한다. 크리에이터 고유 코드를 입력한 서포터가 정해진 기간 내 게임 내 결제를 진행하면, 크리에이터는 캠페인에서 수립한 비율대로 순수익을 배분 받을 수 있다. 정산은 KCN 규정에 따라 진행되며, 일정 기준을 넘으면 정산이 진행된다.

아울러 미메시스 캠페인은 해당 게임의 얼리엑세스 출시일인 오는 27일부터 시작된다. KCN 파트너 크리에이터들이 KCN 포털을 통해 참여 가능하다. 미메시스는 인공지능(AI) 기술을 접목한 4인 협동 공포 게임이다. 크래프톤은 초기 론칭을 함께하는 크리에이터에게 특별한 수익 배분 인센티브를 제공해 글로벌 커뮤니티 확산을 지원할 계획이다.