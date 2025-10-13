딸기의 달콤함과 한라봉의 상큼한 풍미

[헤럴드경제=정석준 기자] 스타벅스 코리아는 한글을 제품 이름에 반영한 원두 ‘별빛 블렌드’를 국내에 단독 출시한다고 13일 밝혔다.

별빛 블렌드는 스타벅스 코리아 개점 26년을 맞아 글로벌 스타벅스 전문 커피 개발자와 함께 1년 6개월간 개발한 원두 제품이다. 원두 포장지에는 경복궁과 한옥, 스타벅스 이대 1호점 등 한국의 모습을 담았다.

스타벅스는 “콜롬비아산 단일 원산지 원두를 사용해 국내 소비자에게 친숙한 딸기의 달콤한 맛과 한라봉의 상큼한 풍미를 담았다”고 설명했다.

스타벅스가 원두명에 재배 국가나 농장 이름이 아닌 한글을 표기한 것은 ‘별다방 블렌드’ 원두 이후 두 번째다. 출시를 기념해 전국 매장에서 오는 17일까지 오후 3시에 해당 원두로 추출한 드립 커피 시음 행사를 한다.

조윤숙 스타벅스 MD(상품기획)팀 팀장은 “앞으로도 한국에서만 경험할 수 있는 다양한 커피 상품을 선보이겠다”고 말했다.