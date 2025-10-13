‘2025 그래이맛 콘테스트’ 수상작 3종 한번에

[헤럴드경제=강승연 기자] SPC 배스킨라빈스가 3가지 맛을 한 번에 즐길 수 있는 신규 사이즈 ‘트리플 주니어’를 출시했다고 13일 밝혔다.

취향에 따라 고른 3가지 플레이버를 각각 주니어 사이즈(75g)로 담아 225g 용량으로 제공한다. 2가지 플레이버를 담는 더블 레귤러(230g, 7300원)와 비슷한 용량을 3가지 맛으로 즐길 수 있다. 가격은 7200원이다.

배스킨라빈스는 ‘트리플 주니어’로 즐기기 좋은 10월 신제품 ‘2025 그래이맛 콘테스트’ 수상작 3종도 출시했다. 1위 수상작이자 10월 이달의 맛 ‘말차다미아’는 말차 열풍을 반영한 플레이버로, 달콤쌉싸름한 말차와 마스카포네 치즈 아이스크림에 고소한 마카다미아 분태를 더해 깊은 풍미를 완성했다. 2위 ‘솔티끼 나 너 초코’와 3위 ‘치즈가 브러우니?’도 있다.

배스킨라빈스 관계자는 “트리플 주니어 사이즈로 ‘그래이맛 콘테스트’ 수상작 3종을 한 번에 모두 경험하길 바란다”고 말했다.