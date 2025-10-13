[헤럴드경제=최원혁 기자] 미국에서 5.8㎏의 초우량아가 태어나 화제다

11일(현지시간) 미국 뉴욕포스트에 따르면 미국 테네시주 내슈빌에 위치한 트라이스타 센테니얼 여성병원에서 최근 병원 역사상 3년 만에 가장 무거운 아기가 태어났다.

산모인 셸비 마틴은 자신의 SNS에 임신 당시와 출산 직후의 모습 등을 공개했다.

그녀의 아기는 제왕절개 수술을 통해 세상에 나왔다. 태어날 당시 무게는 12파운드 14온스(약 5.8kg)였다. 일반 신생아 체중(약 3.2kg)의 거의 두 배에 달한다.

이 기록은 병원 측이 최근 3년 동안 기록한 출생아 중 가장 무거운 아기로 확인됐다.

아기는 태어난 뒤 신생아 중환자실(NICU)에서 산소 치료, 혈당 수치 관리, 정맥 주사 등 짧은 치료를 받았다. 병원 측은 공식 성명을 통해 “이번 출산은 사랑과 회복력의 아름다운 상징”이라며 특별한 출산의 순간을 기념했다.

셸비가 올린 영상은 단 하루 만에 440만개 이상의 ‘좋아요’를 기록하며 폭발적인 반응을 얻었다.

영상에는 출산 전 병원 가운을 입고 거대한 배를 자랑하는 모습부터, 태어난 직후 아기의 모습까지 담겨 있다. 이를 본 전 세계 누리꾼들은 놀라움과 유쾌한 반응을 쏟아냈다.

누리꾼들은 “아기가 몇 년 동안 뱃속에 있었느냐”, “이 정도면 그냥 걸어나온 거 아냐” 등의 반응을 보였다.