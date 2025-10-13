“수출통제 사전통보 없었다” “통화 요청했으나 中이 미뤄” “싸움 원치 않지만, 안 두려워” “대화하려면 APEC서 가능”

[헤럴드경제=김수한 기자] 미국 무역정책을 총괄하는 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대는 12일(현지시간) 중국의 희토류 수출통제 강화 허용불가 입장을 강조하면서 대화를 통한 문제해결 여지를 남겼다.

그리어 대표는 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 중국 상무부가 전날 발표한 대변인 명의 성명에 대해 “분명히 중국도 자기들이 용인 가능한 수준을 한참 넘어섰음을 인식했다”고 평가했다.

중국 상무부는 전날 성명에서 중국이 대화 채널을 통해 관련 국가에 희토류 수출통제를 사전 통보했다고 밝히는 등 자신들 조치를 정당화했다. 미국의 100% 추가 관세 등 맞대응 조치에 대해선 “싸움을 바라지 않지만 그렇다고 두려워하지도 않는다”는 입장을 보였다.

이에 그리어 대표는 “(사전에) 통보받지 못했으며 공개 자료를 통해 파악하자마자 전화 통화를 하고자 신속히 중국에 연락했으나 중국이 (통화를) 미뤘다”고 말했다.

그는 “하지만 중국의 이번 권력 행사가 용인불가하다는 것이 지난 며칠간 모두에게 분명해진 것 같다”면서 “중국의 메시지(상무부 대변인 성명) 일부는 중국도 이게 심각한 문제라는 것을 이해한다는 뜻으로 풀이된다”고 평가했다.

그는 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 이달 말 한국 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 만날 가능성에 대해 “(상대가) 대화에 관심이 있다면 대통령은, 잘 알려진 대로 늘 대화할 의사가 있다”고 말했다.

이어 “우리는 이미 중국과 실무급에서 접촉했으니 지켜보겠다”면서 “우리는 미국과 전 세계의 기술 수출에 통제력을 행사하겠다는 이 새 프로그램(수출통제)을 용인할 수 없다”고 강조했다.

그는 또 미국은 중국과의 무역 합의대로 추가 관세를 부과하지 않았다면서 “우리는 폭넓은 관세를 자제했는데도 중국은 희토류 수출통제를 확대하기로 결정했으니 분명한 합의 위반”이라고 덧붙였다.

미중 양국은 지난 5월 상호 관세 인하와 중국의 희토류 수출 재개 등을 조건으로 무역 합의를 타결했다.

이후 ‘휴전’ 상태로 후속 협상을 이어왔지만, 중국이 최근 희토류 수출통제를 강화하자 트럼프 대통령이 11월 1일부터 중국에 100% 추가 관세를 부과하겠다고 맞대응하는 등 갈등이 격화하고 있다.

그리어 대표는 중국이 미국을 압박하는 차원에서 미국산 대두 수입을 중단해 미국 농가가 입는 피해를 최소화하고자 중국 이외의 수출 시장을 개척하고 있다고 말했다.

그는 또 캄보디아와 베트남이 미국산 대두에 대한 관세를 내렸다고 소개했다.