[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]11일 밤 방송된 KBS 1TV ‘김영철이 간다’ 3부에서는 베트남 땅에 K-마켓으로 돌풍을 일으킨 재외동포 기업가 고상구 회장의 성공 스토리가 그려졌다.

이날 방송은 베트남 젊은 세대를 중심으로 피어나는 K-컬처와 K-푸드 열풍의 생생한 현장을 전했으며, 현지인의 마음까지 사로잡은 ‘베트남 마켓왕’ 고상구 회장의 이야기를 심도 깊게 전달하며 시청자들의 반응을 이끌어냈다.

880만명이 사는 베트남 수도 하노이의 점심시간 K-마켓 푸드 코트에는 떡볶이, 김밥, 제육볶음 등 다양한 한국 음식을 맛보기 위해 베트남 젊은이들이 줄을 선 모습에 놀랐고, 현지 가정의 냉장고 안에 참기름, 김치, 한국 술 등 한국산 식재료가 가득한 풍경에 김영철은 “80%가 우리 거네요!”라고 했다. 하노이가 K-푸드 성지가 된 듯했다.

베트남 전역에 150개 매장을 운영하는 ‘K-마켓’의 창업자 고상구 회장의 안내로 K-마켓을 찾은 김영철은 곤드레나물, 도라지, 포도, 사과 등 항공 운송된 한국의 제철 과일 등 온통 한국어 상품으로 가득한 진열대를 보고 “여기가 베트남이라는 것을 깜빡했습니다. 온통 한글 천지네요!”라며 또 한번 놀랐다.

무엇보다 “리테일(유통)은 디테일!”이라고 강조하는 고상구 회장표 K-마켓의 철저한 유통 시스템과 현지인들의 마음까지 움직이는 현지화 전략에 김영철은 “단지 물건을 파는 게 아니라, 베트남의 일상 속에 한국을 심고 있다”라고 했다.

고 회장은 마트 출입문을 대로변 외에도 아파트 단지쪽으로로 만들어 이용률을 높이며 아파트 단지 길목을 확보하는 ‘포켓 상권’(내 주머니에 들어와 있는 상권)의 중요성을 강조했다. “‘매장은 한 걸음이 천리’라는 말이 있습니다. 바로 옆인데 입지에 따라서 달라지는 거죠” “유통은 한걸음이 천리!”라는 게 마켓왕의 어록이다. 고객에게 한 걸음 더 다가가기 위해 신경을 많이 쓰고 있음을 알 수 있다.

고 회장은 처음에는 고수를 못 먹었지만 베트남 생활을 하면서 ‘내가 저 사람들이 맛있다고 하는 저 음식을 내가 못 먹어서는 안 되겠다’는 생각으로 고수를 눈 감고 집어넣어서 두세번 잘근잘근 씹었더니, 그때부터 고수가 맛있어졌다고 했다. 역시 생존의 고수다.

‘마켓왕’이라는 별명으로 불리는 고상구 회장도 처음에는 순탄치는 않았다. 현지인들의 텃세, 문화를 모르는데서 오는 실수 등으로 힘든 시절을 보냈다.

대구에서 악세서리 제조업을 했던 고 회장은 베트남으로 와 백화점 사업을 했지만 투자금을 다 잃고 6개월만에 정리했다. 낯선 땅에서 시작한 첫 사업이 반년 만에 실패로 끝났다. 그러다 인삼주 사업으로 대박이 나 K-마트 사업을 확장할 수 있었다.

하지만 또 다시 2014년 화재로 대형물류센터가 전소되는 절체절명의 위기를 맞았다. 무려 500만 달러(한화 60억 원)의 피해가 발생했다. 고상구 회장은 “‘이제 끝났구나’ 싶었다. 왜냐하면 우리 제품들은 다 박스잖아요. 그냥 불쏘시개에요”라고 했다.

하지만 직원들이 월급을 모아 고 회장님께 전해드리려고 하자 고 회장은 “지금은 누구나 일을 해야 하고, 가족과 아이들을 부양해야 하니 월급은 꼭 받아야 한다. 나는 여러분의 마음만 받겠다”며 돈을 돌려줬다. 직원들은 자신들을 가족처럼 대하는 고 회장을 절대적으로 믿고 따르게 되었다. ‘우리는 하나다’라는 회장의 구호가 공허하지 않고 직원들의 마음속에 온전히 자리잡았다. 직원중에는 2002년도에 입사한 원년 멤버들이 유독 많았다. 프엉 왕언니에게는 인삼 매장을 따로 떼주었다.

어려운 시절 고생을 같이 한 직원들과는 배부른 날의 영화도 같이 누린다는 고상구식 경영철학은 직원들을 끈끈한 평생동지로 묶어놓았다. 이들은 단순히 월급을 받는 직원이 아니라, 마치 ‘자신의 회사’를 위해 일하고 있다고 했다.

2천여명의 직원이 근무하는 K-마트는 성공을 꿈꾸는 베트남 청춘들 사이에서, 간절히 들어오고 싶은 꿈의 직장이 됐다. 직원들에게 “직장이란?”이라고 묻자 “꿈이 시작되는 곳” “가족같은 존재” “우리는 하나다”라고 했다.

‘일등’이 아니라 ‘일류’를 추구한다는 고 회장은 베트남 유통시장의 물살을 바꾸고 있다. 배타적인 베트남사람들의 마음을 얻었고, 베트남 경제계의 차단막도 뛰어넘었다. 동남아를 대표하는 글로벌 메가마켓에 대한민국 국가대표로 입점하는 쾌거도 이뤄냈다.

베트남의 일상 속에 K-푸드와 K-컬처를 녹여낸 베트남 최고의 ‘한류 마켓’으로 키워낸 그는 “우리의 성공신화는 이제 시작이다”라고 말한다.

고상국 회장의 식탁에 된장국과 김치, 베트남 롤이 함께 오른 것을 보고 김영철이 “한국과 베트남은 잘 어울리는 한 쌍 같다”라고 말한 것처럼 고상구 회장의 성공 비결은 현지인 직원들을 가족처럼 한국의 정으로 살뜰히 챙기는 상생정신이었다.

이로써 ‘글로벌 한인기행 김영철이 간다’는 3부작이 완료됐다. ‘글로벌 한인기행 김영철이 간다’는 ‘아르헨티나의 슈퍼우먼 황진이 한인 앵커’, ‘미식성지 샌프란시스코의 별 황정인 셰프’ 등 지난 설 2부작, ‘독일 소녀들의 한국어 합창 공연 이끄는 지휘자 정나래’, ‘유럽에 장맛 보급하는 프랑스 성주 유홍림’, ‘베트남 마켓왕 고상구 회장’ 등 이번 추석 3부작, 총 5편을 통해 우리의 세계 속 우군이자 대한민국의 민간홍보대사인 ‘재외동포’의 삶을 만나는 일이 얼마나 감동적이고 가치있는 일인지 보여주었다.

세계 각지에서 차별과 한계를 극복하고 치열하게 살며 주류사회에서도 인정받는 단계에 진입하고 한인의 이름을 드높이는 ‘재외동포’들의 삶을 직접 찾아 만나서 위로하고 응원하는 일은 대한민국이 해야 할 일이며, 공영방송 KBS가 해야 할 일이다.

재외동포의 세대가 내려갈수록 한국인에 대한 정체성이 약화되고 있다. 국내에 거주하는 한국인들도 ‘코리아 디아스포라’에 대한 인식이 약하다. 이럴 때일수록 우리 재외동포들이 지구상에서 삶을 영위하는 ‘코리아 디아스포라’의 포용성이 이 프로그램을 통해 자연스럽게 전해졌을 것이다.

지난해부터는 세계한인총연합회도 이끌며 750만 재외동포의 대표라는 책임으로 일하는 고상구 회장은 “우리는 다른 나라에 살지만 그 나라에서 일을 하더라도 한국 사람으로서 정말 최선을 다하자. 그것이 바로 애국하는 길이다. 한국을 인정해 주는 길이고, 재외동포들이 해외에서 인정받는, 이것이 바로 애국”이라고 말한다.

부산과 대구 시민보다 더 많은 750만 ‘재외동포’에 시선을 돌린 이런 프로그램이야말로 공영방송 KBS가 계속해야 할 중요한 국가적 테마다. 명절 뿐 아니라 정규 시즌프로그램으로 계속 제작되었으면 좋겠다. 그 가능성을 이번 글로벌 한인기행 ‘김영철이 간다’ 다큐가 충분히 보여주었다고 생각된다.