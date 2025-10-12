같은 장소 감금됐다 구조된 한국인, 박찬대 의원실에 증언

[헤럴드경제=민상식 기자] 캄보디아에서 숨진 한국 대학생이 걷지도 못할 정도로 맞았다는 증언이 나왔다.

12일 더불어민주당 박찬대 의원실에 따르면 지난 8월 9일 캄보디아 깜폿주 보코산 인근에서 범죄 조직에 감금됐다 구조된 A씨는 그 전날 사망한 대학생 B씨와 같은 장소에 감금돼 있었다.

A씨는 박 의원실 측에 “B씨가 너무 맞아서 걷지도, 숨도 못 쉬는 상태였다. 병원으로 이송 중 사망했다”고 말했다.

B씨는 지난 7월 17일 가족에게 “현지 박람회에 다녀오겠다”며 캄보디아로 출국했다가 3주 뒤인 8월 8일 깜폿 보코산 인근에서 숨진 채 발견됐다.

B씨의 사망증명서에는 ‘고문으로 인한 극심한 통증’이 사망 원인으로 기재된 것으로 전해졌다.

박 의원은 “안타깝게 목숨을 잃으신 고인의 명복을 빈다”며 “캄보디아 내 감금 피해 구조를 위한 정부 간 긴급 공조 체계와 상시 대응망 구축이 절실하다”고 강조했다.

박 의원실은 캄보디아에서 고문과 감금을 당하며 범죄에 가담했던 한국인들을 구조하는 데 일조했다.

박 의원실은 이들 가족의 요청을 받은 뒤 외교부, 영사관 등과의 소통을 통해 이들을 구해냈다.