[헤럴드경제=장연주 기자] 시아버지가 모유 수유하는 것을 직접 보고 싶어해 고민이라는 여성의 사연이 전해졌다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 “모유 수유 직관에 집착하는 시아버지”라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “얼마 전 시아버지로부터 황당한 요구를 받았다”며 “손녀가 오물거리면서 밥 먹는 입이 보고 싶다하고 해 난색을 표했다”고 말문을 열었다.

그러자 시아버지는 “내가 할아버지고, 내 손녀”라며 “네가 뭔데 못 보게 하냐”고 반발했다. 그러면서 시아버지는 “내가 엄마였으면 직접 애 젖을 물리고 싶다”며 모유 수유에 집착하는 모습을 보였다.

아에 A씨는 남편에게 고민을 털어놨지만, 남편은 되레 “우리 아버지가 그런 사람이 아닌데 왜 변태 취급하냐”며 버럭 화를 했다고 한다.

A씨는 “모유수유하는 모습 안 보여줬다고 부부싸움까지 났다”며 “바로 옆에 계시던 시어머니는 꿀 먹은 벙어리가 됐고, 나만 망상장애 환자가 됐다”고 분노했다.

그는 이어 “날 여자로 본 건 아닐까. 옷, 화장, 액세서리까지 시아버지가 다 간섭한다”며 “왜 나만 이 집에서 미친 사람 취급받은 걸까. 바로 옆에서 아무 말도 못 하고 말리지도 않는 시어머니는 같은 여자가 아니었나 보다”고 토로했다.

더욱이 A씨가 모유가 안 나와 아이에게 결국 분유를 먹이자, 시아버지는 “젖도 안물리는 게 무슨 엄마냐. 넌 엄마도 아니고 모정도 없다”고 꾸짖었다.

모유수유와 관련된 시아버지의 간섭 사례는 외국에서도 있었다.

지난 2023년 영국 매체 미러는 온라인 커뮤니티 레딧에 올라온 익명의 여성 B씨 사연을 소개했다.

B씨는 당시 아이를 출산해 모유수유를 하고 있었는데, 어느날 시아버지가 “모유수유는 너무 오래 하면 안된다”며 말렸다고 한다.

모유수유를 하면 가슴이 처지면서 못생겨지고, 그렇게 되면 남자에게 사랑을 받을 수 없다는 것이 그 이유였다.

두 사연에 네티즌들은 대체로 “시아버지가 왜 며느리의 가슴을 신경 쓰는 거냐”며 불편하다는 반응을 보였다.

한편, 세계보건기구(WHO)에서는 생후 2년까지 모유수유를 권장하고 있다.

모유에는 아기의 지능과 신체 발달에 필요한 단백질, DHA(도코사헥사에노산), 비타민 A가 풍부하다. 아기의 감염을 예방하는 면역 글로불린도 충분하다.

산모에게도 여러 가지 장점이 있다. 아기에게 모유를 주면 옥시토신이 분비되면서 자궁을 수축시켜 산후출혈을 예방할 수 있다. 또 유방암, 난소암의 위험률을 낮추고 산후우울증, 산후 비만을 예방하며 산후 회복도 빠른 편이다.