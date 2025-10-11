‘핵무력’도 언급 안해…中·러 입장 배려한 듯 “해외전장서 승리 달성” 우크라戰 파병 부각 北 관영매체들 김주애 거론 없어 불참 가능성

[헤럴드경제=신대원 기자] 김정은 북한 국무위원장은 10일 평양 김일성광장에서 열린 노동당 창건 80주년 열병식 연설을 통해 인민군을 향한 무한 신뢰를 드러냈다.

다만 애초 관심을 모은 대남·대미 메시지나 핵무력에 대한 언급은 없었다.

노동당 기관지 노동신문은 “당 창건 80돌 경축 열병식이 10일 김일성광장에서 성대히 거행됐다”며 김 위원장이 ‘역사적인 연설’을 했다고 11일 보도했다.

김 위원장은 대규모 병력과 장비 열병 직전 가진 연설에서 “나에게 있어서, 우리 당에 있어서 군대는 명실공히 힘이었다”며 “불굴하는 정신력으로써, 불패하는 강력으로써 군대는 항상 우리 당에 시련을 이기는 힘, 미래를 당겨오는 힘을 배가해주었다”고 밝혔다.

이어 “우리 당은 언제나 아낌없이 바치는 값비싼 피와 땀으로 누구도 대신 못할 공적을 쌓아가는 군대를 늘 고맙고 자랑스럽게 생각한다”면서 “그 희생적인 정신과 영용한 분투에 힘을 얻으며 사회주의 전면적 발전의 길을 확신성 있게 이끌어나가고 있다”고 치하했다.

특히 “우리의 혁명무력이 국제적 정의와 진정한 평화를 위해 해외전장에서 발휘한 영웅적 전투정신과 달성한 승리는 당의 뜻과 의지로 장성한 우리 군대의 사상정신적 완벽함을 남김없이 보여주었다”며 러시아 지원을 위해 우크라이나 전쟁에 파병된 장병들의 공훈을 언급하기도 했다.

외신 등을 통해 공개된 영상에서는 인공기와 함께 러시아 국기를 든 부대가 행진하는 모습도 확인되는데, 우크라이나 전쟁에 파병돼 쿠르스크 지역 전투에 참전했던 부대로 추정된다.

김 위원장은 계속해서 “우리 당은 역사와 인민의 총의를 안고 바야흐로 사회주의 위업 수행의 진일보를 목표한 다음 단계 투쟁을 개시하게 된다”면서 “앞으로도 인민군대를 전위에 세울 것이며 혁명무력의 충직함과 강용함에 지지하여 내일을 당겨올 것”이라며 향후에도 사회주의 혁명 과정에서 군이 앞장서야 한다고 독려했다.

다만 관심을 모았던 대남·대미 메시지는 없었다.

양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 “앞서 최고인민회의 등을 통해 비핵화 불가론 등 자신의 입장을 이미 밝혀왔기 때문”이라며 “적대적 두 국가를 언급하지 않은 것은 방북한 남북 동시 수교국가들을 감안해 대외적 이슈화를 차단하려는 의도를 내포한 것으로 보인다”고 분석했다.

김 위원장이 대규모 무력을 과시한 열병식 무대에서 핵무력을 언급하지 않았다는 점도 특기할만한 대목이다.

양 교수는 “중국과 러시아 등을 배려해 핵무력이라는 직접 표현보다는 혁명무력으로 언급한 것”이라며 “특히 중국이 북한 비핵화에 대해 언급하지 않은 데 대한 화답으로 핵무력을 언급하지 않았을 가능성이 있다”고 진단했다.

이번 북한 당 창건 80주년을 계기로 중국과 러시아는 2인자급인 리창 국무원 총리와 드미트리 메드베데프 국가안보회의 부의장을 평양으로 보냈으며, 또 럼 베트남 공산당 서기장과 통룬 시술릿 라오스 국가주석은 직접 평양을 찾았다.

이밖에 니카라과와 멕시코, 적도기니, 브라질, 이란, 베네수엘라, 인도네시아 등 총 11개국 외국 당정 대표단이 북한을 방문했다.

김 위원장이 핵무력을 직접 언급하지는 않았지만 열병식을 통해 ‘최강의 핵전략무기체계’라고 대대적으로 선전한 다탄두 대륙간탄도미사일(ICBM)로 추정되는 차세대 ICBM ‘화성-20형’을 공개한 만큼 향후 시험발사를 비롯한 고강도 무력도발에 나설 가능성은 배제하기 어렵다.

양 교수는 “당장은 도널드 트럼프 미국 대통령이 지속적으로 밝혀온 북미접촉 의지 등을 감안해 찬물을 끼얹지 않는 선에서 조건과 기회를 탐색할 것”이라면서도 “화성-20형을 공개한 이상 적절한 시점에 시험발사를 진행하면서 대미위협과 협상력 제고에 나설 수 있다”고 전망했다.

한편 2년 전 건군절 75주년과 정권수립 75주년 기념 열병식 때 모습을 드러냈던 김 위원장의 딸 김주애는 이번 열병식엔 참석하지 않았을 가능성에 무게가 실린다.

북한 관영매체는 현재까지 김주애와 관련해 아무런 언급이 없었다.