APEC 방한 의지 재확인 中과 회담 불발되도 참석 “우리가 회담할 수도 있어” 中 희토류 수출통제 비판

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 10일(현지시간) 한국에서 개최되는 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의(10월31∼11월1일)를 계기로 시진핑 중국 국가주석과 회담을 예정했던 것과 관련해 “우리가 그것을 할지 모르겠지만, 그것과 상관없이 그곳에 갈 것”이라고 말했다.

시 주석과의 회담이 불발되더라도 APEC 회의에 참석하겠다는 것이다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 제약사 아스트라제네카의 약값 인하 정책을 발표한 뒤 취재진으로부터 ‘시 주석과의 회담을 취소한 것이냐’는 질문에 이렇게 답했다.

그러면서 “나는 아마 우리가 회담을 할 수도 있을 것 같다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 “그들(중국)은 사람들이 예상하지 못한 일(희토류 통제)로 전 세계를 강타했다. 충격적”이라며 중국의 희토류 수출통제 조치를 거듭 비판했다.

앞서 트럼프 대통령은 중국의 희토류 수출 통제 조치를 두고 “전세계를 인질로 잡는 것”이라고 비판하며 “2주 뒤 한국에서 열리는 APEC 회의에서 시진핑과 만날 예정이었지만, 이제는 그럴 이유가 없어 보인다”고 트루스소셜을 통해 밝혔다.

또한 11월 1일부터 중국에 100% 추가 관세를 부과하고 핵심 소프트웨어에 대한 수출 통제를 시작하겠다고 발표했다.