복지부 등은 이미 해고 통보 트럼프 “해고, 민주당 탓” 민주당 “트럼프가 원하는 것” “130만 군인, 급여 미지급”

[헤럴드경제=김수한 기자] 미국 연방정부 기능이 중단되는 ‘셧다운’(업무정지)이 10일(현지시간) 열흘째에 접어든 가운데, 백악관이 연방정부 공무원 해고 절차에 돌입했다.

러셀 보트 백악관 예산관리국(OMB) 국장은 이날 자신의 엑스(X) 계정을 통해 “인력 감축(RIFs)이 시작됐다”고 밝혔다.

백악관은 셧다운 시작 이전부터 셧다운이 현실화하면 트럼프 행정부의 정책 우선순위가 아닌 부처를 중심으로 인력 감축에 나서겠다고 예고했다.

그리고 셧다운 장기화 조짐이 보이자 실제로 인력 감축에 나선 것이다.

셧다운 원인이 된 임시예산안 처리를 놓고 공화당과 민주당이 좀처럼 입장차를 좁히지 못하면서 도널드 트럼프 대통령이 ‘공무원 해고’를 지렛대로 민주당에 대한 압박 수위를 높이려는 것으로 해석된다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진 질문을 받고 “(해고) 숫자는 며칠 안에 발표할 텐데 많은 사람이 될 것”이라며 “전부 민주당 탓”이라고 말했다.

벌써 해고 통보를 받은 연방정부 공무원들도 나왔다.

보건복지부 대변인은 이날 “민주당이 주도한 정부 셧다운의 직접적인 결과로, 보건복지부 여러 부서의 직원들이 감원(RIF) 통보를 받았다”고 밝혔다고 로이터 통신은 보도했다.

이 대변인은 “감원 통보를 받은 직원은 각 부서에서 비필수 인력으로 지정된 인원”이라며 “보건복지부는 ‘미국을 다시 건강하게’라는 트럼프 행정부의 목표에 반하는 부서들을 포함해 낭비적이거나 중복된 조직을 계속 폐쇄하고 있다”고 설명했다.

교육부 일부 직원도 해고 대상이라고 교육부는 밝혔다.

민주당의 척 슈머 상원 원내대표는 엑스에서 “러셀 보트가 방금 트윗으로 몇천명의 미국 국민을 해고했다”며 “누구도 트럼프와 보트에게 이것을 강요하지 않았다. 그들은 이것을 할 필요가 없다. 원해서 그러는 것”이라고 말했다.

이어 “그들은 우리나라를 지키고, 우리 식품을 검사하며, 재난이 닥쳤을 때 대응해 온 직원들을 다치게 하는 일을 냉담하게 선택한 것”이라며 “이것은 고의적인 혼란”이라고 비판했다.

공화당 일각에서도 백악관의 해고 움직임에 비판이 나왔다.

공화당에서 중도 성향으로 분류되는 수전 콜린스(메인) 상원 세출위원장은 성명에서 “임시 휴직에 들어간 연방 직원들을 보트 국장이 영구 해고하려는 시도에 강력히 반대한다”고 밝혔다고 미 정치 전문매체 폴리티코가 보도했다.

미 의회에서는 ‘오바마 케어’ 보조금 연장에 대한 양당 간 입장차로 임시예산안 처리가 번번이 실패하고 있다.

임시예산안은 이달 1일부터 시작한 2026회계연도 본예산안을 처리하기 전에 정부를 가동하기 위한 수주짜리 단기 예산안을 말한다.

셧다운 기간이 길어지면서 공무원들의 월급 지급에도 차질이 발생하기 시작했다.

공화당의 마이크 존슨 하원의장은 이날 기자회견을 열고 “민주당이 완강히 버티며 (군인 등 공무원들의 급여 미지급 사태에) 신경을 쓰지 않기 때문에 130만명의 현역 군인들이 10월 15일 급여를 받지 못할 것”이라고 말했다.