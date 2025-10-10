북한이 10일 오후 노동당 창건 80주년 기념 열병식을 진행 중인 것으로 전해졌다. 북한의 2023년 열병식 모습. [평양 노동신문=뉴스1]
[헤럴드경제=신대원 기자] 북한이 10일 밤 노동당 창건 80주년 기념 열병식을 개최했다.

북한은 현재 평양에서 열병식 행사를 진행 중인 것으로 전해졌다.


