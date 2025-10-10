[헤럴드경제=신대원 기자] 북한이 10일 밤 노동당 창건 80주년 기념 열병식을 개최했다.
북한은 현재 평양에서 열병식 행사를 진행 중인 것으로 전해졌다.
shindw@heraldcorp.com
[헤럴드경제=신대원 기자] 북한이 10일 밤 노동당 창건 80주년 기념 열병식을 개최했다.
북한은 현재 평양에서 열병식 행사를 진행 중인 것으로 전해졌다.
‘9만전자·42만닉스’ 반도체주 랠리에 사상 첫 3600피 마감 [투자360]
코스피 지수가 반도체주 강세에 힘입어 원/달러 환율 급등에도 불구하고 외국인 투자자가 1조원 넘게 주식을 사들이며 상승세를 주도하여 전장보다 61.39포인트(1.73%) 오른 3610.60에 장을 마쳤다.
“접는폰 사면 50만원 신형 워치 준다” 갑자기 무슨 일이…1위 뺏긴 삼성 ‘초강수’
[헤럴드경제=박영훈 기자] 폴더블폰 시장 세계 1위 자리를 중국에 빼앗긴 삼성전자가 파격 혜택으로 점유율 확대에 나선다. 9일 샘모바일 등 외신에 따르면 삼성전자는 최신 폴더블폰 ‘갤럭시Z플립 7’을 사는 영국내 모든 고객에게 ‘갤럭시워치8’를 무료로 준다. 삼성전자는 향후 영국 뿐아니라 전 세계 시장에서 파격적인 혜택으로 폴더블폰 점유율을 확대할 것으로 보인다. ‘갤럭시워치8’는 삼성전자가 최근 출시한 스마트워치로 가격이 50여만원에 달한다. 갤럭시워치 중 가장 슬림한 디자인을 적용해 뛰어난 착용감을 제공한다. 전작 대비 두께가 11% 얇아졌으며, 생성형 AI 기능을 기반으로 한층 강화된 헬스케어 기능을 제공한다. 삼성이 파격 사은품 공세에 나선 것은 화웨이, 모토로라 등 중국업체들이 가격을 무기로 폴더블폰 시장에서 삼성의 점유율을 잠식하고 있기 때문으로 보인다. 중국 화웨이, 모토로라가 가격을 무기로 삼성전자를 제치고 올해 2분기 전 세계 폴더블폰 시장에서 1,2위를 차지했다.
‘건설 일용직’ 김동성 “올림픽 금메달 연금 박탈”…이유 들어보니
[헤럴드경제=최원혁 기자] 전 쇼트트랙 국가대표 선수 김동성이 올림픽 금메달을 따고도 연금 혜택을 받지 못하는 이유를 밝혔다. 연금 혜택이 박탈된 김동성은 2년 전부터 건설 현장에서 일해온 것으로 알려졌다. 김동성은 최근 유튜브 채널 ‘원마이크’에 ‘생활고, 차압 딱지…모든 걸 잃고 일용직 노동자가 된 김동성 부부’라는 제목의 영상을 통해 근황을 공개했다. 2년 전부터 일용직 일을 해왔다는 그는 “한때 많이 벌었던 건 사실이다. 한번 아픔을 겪고 모든 것을 다 주고 나왔다. 아무런 일을 할 수 없는 상황이 됐다”고 털어놨다. 김동성은 전처에게 지급해야 할 양육비가 밀린 탓에 일용직을 시작했다고 설명하며 “두 아이 아빠로서 끝까지 짊어지고 가야 할 책임”이라고 밝혔다. 김동성은 지난 1998년 나가노 올림픽에서 남자 1000m 금메달을 따며 얻은 연금 혜택은 이미 박탈당한 지 오래라고 했다. 올림픽 금메달리스트는 평생 월 100만원씩 연금을 받을 수 있다. 김동성은 첫 번째 결혼 후
“결국 터질 게 터졌다” 1000만→고작 77만명 ‘뭇매’ 맞더니…폐점 속출
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “결국 올 게 왔다” 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서 국내 최대 영화관 CJ CGV의 영화관들이 문을 닫고 있다. 10일 업계에 따르면 CJ CGV는 최근 북수원점, 송파점, 연수역점, 창원점, 광주터미널점, 청주율량점 등 직영점과 성남모란점, 정왕점, 천안시청점 등 위탁 지점의 영업을 종료했다. 올해 들어서만 무려 12곳을 폐점했다. 이대로 가면 앞으로 폐점 영화관수는 더 늘어날 것으로 보인다. 흥행작 부재로 CJ CGV는 올 2분기에만 국내 영화 사업에서 173억 원의 적자를 냈다. 관람객 수도 2분기 기준 1000만 명으로 전년 동기(1561만명) 대비 36%(561만 명)나 감소했다. 메가박스도 올해 2분기 85억 원의 영업손실을 기록해 적자 전환했다. 넷플릭스발 쇼크로 관객 수가 줄어든 가운데 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서, 더 이상 버티기가 힘든 상황에 몰렸다. 범죄도시 시리즈를 잇달아 1000만 영화에 올려놓은 마동석의 또 다른 10