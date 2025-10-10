2025 풍기인삼축제 연계… 인삼꽃주 담그기·AI 건강관리 등 체험형 프로그램 마련

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시 인삼박물관은 21일부터 24일까지 박물관 교육실에서 ‘생활 속 건강과 문화’를 주제로 한 특별 교양강좌를 운영한다.

이번 프로그램은 2025 영주 풍기인삼축제와 연계해 마련된 것으로, 인삼을 매개로 전통과 현대 기술, 문화가 융합된 체험형 강좌로 꾸며졌다.

이번 교양강좌는 총 4강 과정으로 구성되며, 각 회차별 20명씩 총 40명을 모집한다. 참가비는 1만 원이다. 강의는 인삼박물관 교육실에서 오전 10시부터 정오까지 진행된다.

강좌 첫날인 21일에는 ‘인삼과 AI로 배우는 스마트 건강관리’를 주제로 현대 기술을 활용한 건강관리법을 배우고, 22일에는 ‘인삼꽃주 담그기 실습’, 23일에는 ‘퍼스널컬러와 나만의 스타일 찾기’, 24일에는 ‘단백질 건강 도넛 만들기 실습’이 진행된다.

참가 신청은 13일부터 17일까지 인삼박물관 홈페이지 또는 전화로 접수 가능하며, 선착순 마감된다.

영주시 관계자는 “이번 교양강좌는 건강과 문화, 생활을 아우르는 다채로운 체험으로 시민들이 즐겁게 참여할 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 생활 속에서 쉽게 활용할 수 있는 실용적인 프로그램을 지속해서 운영하겠다”고 말했다.