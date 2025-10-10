보이스피싱 예방 전단 배포·피켓 홍보… 지역 축제와 연계한 금융안전 문화 확산

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] NH농협은행 대학생 봉사단 ‘N돌핀’이 최근열린 ‘경북도청 이전 10주년 기념 경북 하프마라톤대회’에 참여해 보이스피싱 예방 및 금융안전 홍보 캠페인을 펼쳤다.

이번 마라톤은 하프코스, 10km, 5km 등 다양한 종목으로 구성돼 전국에서 약 2,800여 명의 러너들이 참가했으며, 출발지는 경북도서관 앞이었다.

코스는 경북도청 이전의 의미를 되새길 수 있도록 상징적인 노선으로 마련됐다.

N돌핀 단원들은 마라톤 집결지 주변과 일부 코스 구간에서 ▲보이스피싱 예방 전단지 배부 ▲금융사기 예방 피켓 홍보 ▲참가자 대상 금융사기 대응 요령 안내 등 다양한 홍보 활동을 전개했다.

현장을 찾은 한 참가자는 “달리기 전후로 이런 유익한 캠페인을 접할 수 있어 좋았다”며 호응을 보였고, 또 다른 시민은 “운동 축제 속에서도 금융안전 메시지를 자연스럽게 접할 수 있어 기억에 남는다”고 말했다.

N돌핀 관계자는 “마라톤처럼 많은 사람들이 모이는 행사가 금융안전 문화를 전파하기에 좋은 무대”라며 “앞으로도 지역 축제나 스포츠 이벤트와 연계해 캠페인을 이어가겠다”고 밝혔다.

농협 관계자는 “탈춤축제와 마라톤 등 다양한 지역 행사에서 N돌핀이 활약하며 농협의 사회공헌 활동 영역이 넓어지고 있다”며 “앞으로도 현장 중심의 캠페인을 통해 국민이 체감할 수 있는 금융안전 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.