최근 3년간 교육경비 지원 늘려 교육 서비스 확대, 공교육 질적 향상 도모 구 경수초(폐교) 활용해 과학체험관, 미디어센터 등 갖춘 복합시설 조성 추진 안산시-한국잡월드‘청소년 직업 체험 활성화’업무 협약… 진로 탐색 확대

[헤럴드경제(안산)=박정규 기자]한 명의 인재가 수만 명을 먹여 살리는 시대, 안산시는 교육을 도시 성장의 핵심 동력으로 바라본다. 단순한 정책 차원을 넘어 행정·학교·학부모·기업·지역사회가 함께 만드는 안산형 교육혁신 모델링 구축에 나서며, 떠나는 도시에서 찾아오는 도시로의 변화를 이끌고 있다. 안산시 교육혁신 정책 시리즈를 통해 통계에 근거한 안산 교육환경을 객관적으로 진단하고, ‘더 멀리 보는 미래교육 도시’로 도약하는 안산시를 조명했다.

안산시는 최근 학령 인구(만7∼18세) 감소가 두드러지면서 교육환경의 중대한 전환기를 맞이하고 있다. 아이들의 수가 줄면서 안산 전체 인구 감소 절반 이상이 학령 인구 감소에서 비롯되고 있고, 출생아 수 역시 10년간 연평균 약 8.6%씩 감소해 이 흐름이 지속되고 있다. 물론, 이러한 상황은 안산시만 겪고 있는 것은 아니다.

통계청 학령아동 변동 추계 및 안산시 연도별 인구 현황 자료에 따르면, 안산시 학령 인구는 2022년 6만 5816명에서 2023년 6만 2,854명, 2024년 6만 304명으로 꾸준히 감소하고 있다. 매년 약 4450명씩, 연평균 약 5.37%의 감소율을 보이는 것으로 집계됐다.

이런 가운데, 안산시는 출산율 저하에 따른 원천적 인구 감소에 더해 학령 인구의 외부 유출이라는 복합적 위기에 직면하고 있다. 출산율 증가와 교육 환경 개선 등을 통해 정주 인구를 증가시켜야 하는 시대적 과제를 해결해야 하는 상황이다.

한국교육개발원에서 공개한 2024년도 학생 전·출입 현황 자료에서 안산은 전입 학생 1,781명, 전출 학생 2,407명으로 순유출이 626명으로 집계되고 있다. 특히 초등학교에서는 전입 1,302명, 전출 1,824명으로 순유출이 522명에 달해 학생 수 감소가 두드러진 것으로 분석된다.

이러한 통계들이 말해 주듯 실제로 지난 3월 도심에 소재한 경수초가 폐교되면서 경일초로 공식 통합되어 현재 시에서는 폐교를 학교복합시설로 조성하기 위한 준비를 하고 있으며, 대부도 내 대남초, 대동초가 2029년도에 대부초로 통합이 예정되는 등 학교 통폐합이 현실화하고 있다.

교육경비 예산 확대해 양질의 공교육 제공

안산시는 공교육 서비스의 다양화와 학교 환경 개선을 위한 교육경비 지원사업 예산을 꾸준히 확대하고 있다. 지난 2022년 150억 원에서 2023년 185억 원, 2024년 219억 원에 이어 올해에는 250억 원으로 대폭 늘려가고 있다.

이와 같은 예산 증액을 바탕으로 학교별 특성에 맞춘 다양한 프로그램 운영을 비롯한 학습 기자재 현대화 및 학교 시설 개선, 학교와 지역사회의 연계를 통한 ‘미래교육 협력 지구’ 운영 등 다방 면에서 학생들의 학습권을 보장하고 균형 있는 성장을 지원하는 데 주력하고 있다.

안산시는 이러한 교육경비 확대가 단순한 재정 투입을 넘어 공교육 질적 향상을 도모하고 공교육에 대한 신뢰 회복과 교육의 형평성 강화라는 핵심적 정책목표를 달성하는 데 중차대한 역할을 하고 있다고 보고 있다.

특히 학생들에게는 학습 기회 확대와 역량 강화의 기반을 마련하고 학부모에게는 경제적·심리적 안정감을 제공함으로써 지역 정주 여건 개선은 물론, 교육 격차 해소에도 도움이 될 것으로 기대한다.

폐교한 경수초, 학교 복합시설로 재탄생 기대

안산시는 지난 2월 폐교한 경수초를 리모델링해 지역 주민과 학생이 함께 이용할 수 있는 교육 문화 복합 공간 조성을 추진하고 있다. 시는 안산교육지원청과 공동으로 교육부 주관 ‘2025년 제2차 학교복합시설 공모사업’에 신청해 지원금 66억 원을 확보했다.

이 공간은 지역 주민과 학생 모두의 성장과 학습을 지원하는 열린 교육 공간이 될 것이다. 조성될 복합시설에는 지역주민들의 의견을 담은▷주민소통 공간, 취미활동 공간을 비롯한 학생들의 창의력 발현과 성장을 지원할 ▷프로젝트룸, ▷지역대학 연계 활동실, ▷자기주도학습 공간 등이 마련될 예정이다. 유휴 운동장의 경우 주민 주차 공간으로 재구성해 지역의 주차난 해소에도 기여할 전망이다.

이를 통해 학령인구 감소로 인해 발생한 폐교를 지역사회 재생의 자산으로 전환하고 인근 학교, 도서관, 청소년시설 등 기존 교육 인프라 및 지역대학과의 연계를 도모한다. 이에 기반해 지역 주민과 학생들이 다양한 자아를 실현하고 성장할 수 있도록 돕는다는 취지다.

특히 학교 내에서 경험하기 어려운 체험활동을 진행할 수 있는 공간이자, 대학생과 연계한 멘토링 프로그램, 자기주도 학습 역량을 함양할 기회 또한 제공할 계획이다.

이민근 안산시장은 “이번 학교 복합시설 조성은 단순한 폐교 공간의 재활용을 넘어, 지역 주민과 학생이 함께 성장하는 열린 배움터의 역할을 할 것”이라며 “다양한 체험과 학습 기회를 제공해 학생들의 학습 동기를 높이고 지역 정주 여건 개선 또한 될 수 있도록 내실 있게 준비할 것”이라고 말했다.

한국잡월드와 협력해 청소년 진로 교육 강화

안산시는 관내 청소년들이 4차산업을 선도하는 미래인재로 도약할 수 있도록, 선진적이고 다양한 진로 체험 지원을 통해 한층 폭넓은 교육 기회를 제공한다.

앞서 지난 7월 시는 관내 청소년들이 4차 산업혁명을 선도할 미래인재로 성장할 수 있도록 선진적이고 다양한 진로체험 기회를 제공하고자 국내 최대 규모의 직업 체험 기관인 한국잡월드와 업무협약을 체결한 바 있다.

이 협약을 바탕으로 내년부터 한국잡월드의 직업 체험 프로그램이 안산시 관내 중학교와 공유 및 연계되어, 학생들에게 다양한 직업 체험과 진로 프로그램을 제공할 수 있을 것으로 기대를 모은다.

시는 청소년들이 미래 사회에서 필요한 역량을 키우고 실제 직업 현장을 경험함으로써 자신의 진로를 일찍이 설계할 기회를 확대할 계획이다.

이민근 안산시장은 “안산시는 학령 인구 감소라는 어려운 상황 속에서도 교육환경 개선과 공교육의 질적 향상을 위한 다양한 정책을 적극 추진하고 있다”고 설명했다.

이어 “교육경비 예산을 점차 확대해 적시적소에 사용함으로써 학생들의 학습권을 보장하고 성장을 지원하는 데 최선의 노력을 다하고 있다”고 강조했다. 이 시장은 그러면서 “앞으로도 지속적인 투자와 함께 혁신적인 교육 정책을 펼쳐, 모두가 함께 성장하는 교육환경 조성을 위해 집중해 나갈 것”이라고 덧붙였다.