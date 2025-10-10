[헤럴드경제=박영훈 기자] “어떻게 이런 일이”

방송에서 1%대 저조한 시청률을 기록한 예능이 넷플릭스에선 폭발적인 반응을 얻으며 1위까지 올랐다.

넷플릭스로 자리를 옮겨 선보인 추리 예능 ‘크라임씬 제로’가 국내 넷플릭스 톱10 시리즈 1위, 글로벌 톱10 시리즈 비영어 부문 10위에까지 올랐다.

‘크라임씬’ 시리즈는 플레이어들이 살인사건의 용의자와 탐정이 돼 범인을 추리하는 포맷으로 방송에서 처음 시작됐다. 추리극과 롤플레잉을 결합한 독창적 형식으로 마니아층을 형성했지만, 시청률은 고작 1~2%대에 불과했다.

지난해 티빙 ‘크라임씬 리턴즈’로 부활했고, 결국 넷플릭스에서 제작을 맡으며 대박을 냈다. 한층 커진 스케일과 촘촘해진 서사로 뜨거운 호응을 얻었다. ‘크라임씬 제로’는 지난달 23일 ‘폐병원 살인사건’ 에피소드를 시작으로 마지막편까지 차례대로 공개됐다.

‘크라임씬 제로’는 공개 첫 주(9월 22~28일) 110만 시청 수와 590만 시청 시간을 기록하며 국내 넷플릭스 톱10 시리즈 1위, 글로벌 TOP10 시리즈 비영어 부문 10위에 올랐다.

TV에서는 힘을 쓰지 못했던 콘텐츠가 넷플릭스로 오자 완전히 다른 결과를 만들어내면서, 방송사가 발칵 뒤집혔다.

넷플릭스가 TV 예능까지 접수하면서 기존 방송사의 입지가 더욱 좁아질 것이라는 우려가 커진다. 월 이용자가 1400만명이 넘는 강력한 플랫폼과 콘텐츠에 대한 과감한 투자가 ‘넷플릭스 천하’를 가속화하고 있다.

반면 방송사 콘텐츠 외면 현상은 갈수록 더 심각해지고 있다. 0%~1%대 시청률을 기록한 방송 예능 프로그램이 속출하고 있다.

방송 예능의 부진에는 식상한 포맷 반복 등 진부한 콘텐츠가 요인이지만, 시청자들의 주 이용 플랫폼이 방송→넷플릭스로 이동한 영향이 크다는 분석이다.

넷플릭스는 ‘크라임씬 제로’를 시작으로 본격적인 예능 시장 장악에 나섰다.

나영석 PD가 넷플릭스에 처음 선보이는 예능들과 MC 유재석이 민박집 주인장으로 나서는 ‘유재석 캠프’까지 줄줄이 선보인다. 오는 12월 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌2도 공개한다.

넷플릭스 예능의 비중이 크게 높아지는 것에 대한 우려도 커진다. 드라마에 이어 예능까지 넷플릭스 의존형 제작 환경이 가속화되고 있다.

특히 넷플릭스 드라마가 제작비와 출연료 상승을 불러온 것처럼, 예능에서도 이같은 현상이 벌어지고 있다.

‘크라임씬’에 출연한 장진 영화감독은 방송에 출연해 “‘크라임씬’ 스케일에 깜짝 놀랐다”며 “이게 자본의 힘인지 스케일이 다르더라. 예를 들어 건물 3, 4층짜리가 세워졌다? 웬만하면 배경 그림으로만 있어야 하는데 건물이 세워졌다. 예능 세트가 이 정도다”라고 말했다.