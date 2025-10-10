김건희 특검 조사받은 공무원 사망 관련 긴급 기자간담회…고인 진술서 낭독

[헤럴드경제=김진 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 10일 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀의 조사를 받은 경기 양평군 공무원이 사망한 사건과 관련해 “평범한 국민 한 명이 특검의 무도한 수사 때문에 극단적 선택을 했다”고 비판했다.

장 대표는 이날 오후 국회에서 예정에 없던 기자간담회를 열고 “특검의 칼은 국민의힘을 지나 결국 국민의 심장을 겨눌 것이라고 경고했었다”며 이같이 말했다. 장 대표는 “특검의 칼날은 국민의힘의 심장을 지나 사법부의 심장을 겨눌 것이라고, 대법원장을 몰아내겠다고 하고 있다”며 “이제 마지막으로 무고한 국민들까지 겨누고 있는 현실을 마주하고 있다”고 했다.

그러면서 “우리가 북한 주민을 바라보면서 느꼈던 그 여러 감정들, 그것이 이제 세계 어느 나라에서 대한민국을 바라보면서, 대한민국 국민들을 바라보면서 느끼는 감정이 됐다”며 “이제 대한민국은 더 이상 자유민주주의 국가가 아니다”라고 했다.

장 대표는 이날 회견 도중 사망한 공무원이 남긴 진술서를 낭독하며 눈물을 보이기도 했다. 그는 낭독을 마친 뒤 “(고인의 진술서는) 제가 문재인 정부 시절, 지금은 대부분 무죄로 났지만 검찰이 사법농단으로 백 몇십명의 판사들을 짓밟을 때 그중 한 명으로 서울중앙지검 검사실에 출석해서 조사를 받고 새벽 3시 가까이가 돼서 집에 도착해서 느꼈던 똑같은 감정”이라고 말했다.

이어 “저는 이 고인의 진술서 한장에 무너져내리는 대한민국을 막고, 더 이상의 희생을 막고, 특검의 무도한 망나니 칼춤을 막는 거룩한 희생이 되길 마지막으로 바라겠다”고 덧붙였다.