김건희 특검 조사받은 공무원 사망 관련

긴급 기자간담회…고인 진술서 낭독

장동혁 국민의힘 대표가 10일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고, 김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀에 조사받은 양평군 공무원이 자택에서 숨진 채 발견된 것과 관련해 특검 수사를 비판하고 있다. [연합]
[헤럴드경제=김진 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 10일 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀의 조사를 받은 경기 양평군 공무원이 사망한 사건과 관련해 “평범한 국민 한 명이 특검의 무도한 수사 때문에 극단적 선택을 했다”고 비판했다.

장 대표는 이날 오후 국회에서 예정에 없던 기자간담회를 열고 “특검의 칼은 국민의힘을 지나 결국 국민의 심장을 겨눌 것이라고 경고했었다”며 이같이 말했다. 장 대표는 “특검의 칼날은 국민의힘의 심장을 지나 사법부의 심장을 겨눌 것이라고, 대법원장을 몰아내겠다고 하고 있다”며 “이제 마지막으로 무고한 국민들까지 겨누고 있는 현실을 마주하고 있다”고 했다.

그러면서 “우리가 북한 주민을 바라보면서 느꼈던 그 여러 감정들, 그것이 이제 세계 어느 나라에서 대한민국을 바라보면서, 대한민국 국민들을 바라보면서 느끼는 감정이 됐다”며 “이제 대한민국은 더 이상 자유민주주의 국가가 아니다”라고 했다.

장 대표는 이날 회견 도중 사망한 공무원이 남긴 진술서를 낭독하며 눈물을 보이기도 했다. 그는 낭독을 마친 뒤 “(고인의 진술서는) 제가 문재인 정부 시절, 지금은 대부분 무죄로 났지만 검찰이 사법농단으로 백 몇십명의 판사들을 짓밟을 때 그중 한 명으로 서울중앙지검 검사실에 출석해서 조사를 받고 새벽 3시 가까이가 돼서 집에 도착해서 느꼈던 똑같은 감정”이라고 말했다.

이어 “저는 이 고인의 진술서 한장에 무너져내리는 대한민국을 막고, 더 이상의 희생을 막고, 특검의 무도한 망나니 칼춤을 막는 거룩한 희생이 되길 마지막으로 바라겠다”고 덧붙였다.


